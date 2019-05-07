Топ-5 препаратів, на які не варто витрачати гроші при застуді

Люди витрачають величезні гроші на непотрібні ліки, які не тільки не діють, але й можуть серйозно нашкодити здоров'ю.

Список непотрібних при застуді препаратів склав терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Не займайтесь безглуздим збагаченням фармкомпаній, а витрачайте ці гроші на корисні речі.

Також важливо звертати увагу на інструкції до ліків, тому що ліки, які не діють, практично ніколи не мають побічних ефектів, крім алергічних реакцій.

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