Топ-5 препаратів, на які не варто витрачати гроші при застуді

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Непотрібні ліки
Непотрібні ліки / pixabay.com

Люди витрачають величезні гроші на непотрібні ліки, які не тільки не діють, але й можуть серйозно нашкодити здоров'ю.

Список непотрібних при застуді препаратів склав терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

Читайте також: Як правильно приймати антибіотики

  1. противірусні препарати
  2. імуномодулятори
  3. вітамін С
  4. інтраназальні глюкокортикостероїди.
  5. антибіотики

Не займайтесь безглуздим збагаченням фармкомпаній, а витрачайте ці гроші на корисні речі. 

Також важливо звертати увагу на інструкції до ліків, тому що ліки, які не діють, практично ніколи не мають побічних ефектів, крім алергічних реакцій.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Ліки Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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