Топ-5 причин, чому люди зраджують

Частково невірність можна пояснити і генетичною схильністю, але крім цього є ще багато інших причин.

Різниця в прибутку. Чоловіки і жінки, які заробляють менше своїх партнерів, більш схильні до невірності. При цьому чим менше він заробляє в порівнянні з вами, тим імовірніша зрада з його боку.

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Правда, у випадку з чоловіками тут є нюанс: чим більше зароблять – тим менше зраджують, поки рівень заробітку не становить 70% від сімейного бюджету. На цій позначці ймовірність зради чомусь різко зростає.

Наближення ювілею. Аналіз даних Ashley Madison – сайту онлайн-знайомств для одружених – показав, що одружені чоловіки частіше шукають відносини на стороні напередодні ювілею. Згідно The Wall Street Journal, ця закономірність справедлива і для жінок.



Люди частіше зраджують напередодні ювілеїв

Невпевненість у партнері. До сексу на стороні людини можуть підштовхнути сумніви у почуттях партнера. Це зайвий привід частіше відкрито обговорювати ваші відносини.

Симуляція оргазмів. Дівчата, які прикидаються задоволеними в ліжку, частіше зраджують. І знову ж таки, це привід частіше говорити відверто.

Релігійність. Віруючі люди менше схильні до зрад, ніж атеїсти. Цей зв'язок особливо сильно проявляється у жінок, які вийшли заміж недавно.

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