Топ-5 причин, чому люди зраджують

218 Читать новость на русском
Чому зраджують люди
Чому зраджують люди / pixabay.com

Частково невірність можна пояснити і генетичною схильністю, але крім цього є ще багато інших причин.

Різниця в прибутку. Чоловіки і жінки, які заробляють менше своїх партнерів, більш схильні до невірності. При цьому чим менше він заробляє в порівнянні з вами, тим імовірніша зрада з його боку.

Читайте також: Безпечний секс: як попросити в партнера довідку про відсутність захворювань

Правда, у випадку з чоловіками тут є нюанс: чим більше зароблять – тим менше зраджують, поки рівень заробітку не становить 70% від сімейного бюджету. На цій позначці ймовірність зради чомусь різко зростає.

Наближення ювілею. Аналіз даних Ashley Madison – сайту онлайн-знайомств для одружених – показав, що одружені чоловіки частіше шукають відносини на стороні напередодні ювілею. Згідно The Wall Street Journal, ця закономірність справедлива і для жінок.

Зрада
Люди частіше зраджують напередодні ювілеїв 

Невпевненість у партнері. До сексу на стороні людини можуть підштовхнути сумніви у почуттях партнера. Це зайвий привід частіше відкрито обговорювати ваші відносини.

Симуляція оргазмів. Дівчата, які прикидаються задоволеними в ліжку, частіше зраджують. І знову ж таки, це привід частіше говорити відверто.

Релігійність. Віруючі люди менше схильні до зрад, ніж атеїсти. Цей зв'язок особливо сильно проявляється у жінок, які вийшли заміж недавно.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
З окупованого Донбасу до столиці евакуювали 12-річну дівчинку у важкому стані: відео
сьогодні
3930
Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Секс
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тест: що ви знаєте про секс?
сьогодні 21:00 Тест: що ви знаєте про секс?
Олександр Бевза 2416
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
сьогодні 11:14 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 582
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
26 лютого 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
1845
Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
25 лютого 16:00 Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
Олександр Бевза 957
"Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
25 лютого 08:42 "Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
2358
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук