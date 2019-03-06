Трудоголіки зраджують частіше, ніж ледацюги

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Трудоголіки зраджують частіше, ніж ледацюги

Люди, які понаднормово працюють більше схильні до зрад, ніж ті, хто не затримується на роботі.

Це з'ясувалося завдяки опитуванню сайту знайомств для одружених IllicitEncounters.com, який популярний у Великобританії.

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Найчастіше сайт відвідують чоловіки – їх 65% від загального числа власників акаунтів. Середній річний дохід користувачів – близько 52 000 фунтів (майже 2 мільйони гривень), що вдвічі більше середнього доходу британців.

За рік число людей, які шукають любов на стороні, збільшилася у вісім разів. При цьому 60 000 користувачів працюють у фінансовому секторі.

Трудоголіки більше схильні до зради
Люди, які багато працюють, схильні до зрад

Виявилося, що до зрад схильні трудоголіки: 20% користувачів працюють 80 годин на тиждень, 29% – 60 годин, 34% – 40 годин. Близько половини (45%) опитаних крутили службові романи потай від своїх коханих.

"Успішні люди народжуються трудоголіками. Вони живуть і дихають своєю роботою, працюють неймовірно багато. Але все ж вони люди. Їм хочеться фізичної близькості, а коли вони приходять додому, їхні обранці вже сплять", – пояснив представник сайту Крістіан Грант.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Секс
Джерело: 24 Канал
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