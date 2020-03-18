Це поширення паніки, – в МВС заговорили про фейки в мережі через коронавірус

МВС України закликає українців не вірити фейкам і перевіряти будь-яку інформацію в офіційних джерелах, зокрема, ті новини, які стосуються Covid-19.

Про це написала пресслужба МВС України.

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Так, нагадаємо, що раніше у соціальних мережах поширювалися чутки, нібито в Україні міста дезінфікуватимуть з вертольотів вночі, тому треба обов'язково зачиняти вікна. Жартівників згодом СБУ пообіцяло покарати за те, що вони розхитують ситуацію довкола коронавірусу та карантинних заходів і поширюють фейки.

Кіберполіція зафіксувала різке збільшення випадків розповсюдження різноманітних чуток та неправдивої інформації.

Ті, хто розповсюджує фейки в таких умовах, мають на меті поширення паніки та дестабілізацію ситуації. Фейки, чутки та відверта неправда мають різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі дезінфікуючих засобів із гелікоптерів над спальними районами великих міст і завершуючи забороною прогулянок із дітьми вулицями Києва,

– наголосили в МВС

У джерелі йдеться, що поширення фейків може притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Про поширення неправдивих чуток МВС просить українців повідомляти за електронною адресою️ [email protected] та телефоном – 044290011.



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