Центр компостування людських тіл: альтернатива похованню у США – фото

У США побудують перший у світі центр для компостування людських тіл. Такий спосіб поховання екологічний та дешевий.

Вашингтон став першим штатом США, який узаконив компостування людини, пише Dezeen.

Читайте також: Тіло людини може рухатися після смерті: деталі дослідження

Проєкт будівлі

Студія Olson Kundig розробила проєкт центу площею в 1719 квадратних метрів – це буде відкритий простір з дерев'яною стелею і мансардними вікнами. Між стінами розташують спеціальні портали з колбами для тіл.



Це перший у світі подібний проєкт

В центрі будівлі буде величезний зал для проведення прощальних церемоній – по центру буде стіна з рослин.



Зал для прощання із померлими

Переваги компостування

Компостування витрачає у вісім разів менше енергії, ніж кремація та скорочує викиди вуглекислого газу в атмосферу. До того ж, це в кілька разів дешевше, ніж традиційні похорони.