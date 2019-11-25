Центр компостування людських тіл: альтернатива похованню у США – фото
У США побудують перший у світі центр для компостування людських тіл. Такий спосіб поховання екологічний та дешевий.
Вашингтон став першим штатом США, який узаконив компостування людини, пише Dezeen.
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Проєкт будівлі
Студія Olson Kundig розробила проєкт центу площею в 1719 квадратних метрів – це буде відкритий простір з дерев'яною стелею і мансардними вікнами. Між стінами розташують спеціальні портали з колбами для тіл.
Це перший у світі подібний проєкт
В центрі будівлі буде величезний зал для проведення прощальних церемоній – по центру буде стіна з рослин.
Зал для прощання із померлими
Переваги компостування
Компостування витрачає у вісім разів менше енергії, ніж кремація та скорочує викиди вуглекислого газу в атмосферу. До того ж, це в кілька разів дешевше, ніж традиційні похорони.
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