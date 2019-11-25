Центр компостування людських тіл: альтернатива похованню у США – фото

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Компостування тіл – альтернатива похованню / olsonkundig.com

У США побудують перший у світі центр для компостування людських тіл. Такий спосіб поховання екологічний та дешевий.

Вашингтон став першим штатом США, який узаконив компостування людини, пише Dezeen.

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Проєкт будівлі

Студія Olson Kundig розробила проєкт центу площею в 1719 квадратних метрів – це буде відкритий простір з дерев'яною стелею і мансардними вікнами. Між стінами розташують спеціальні портали з колбами для тіл.


Це перший у світі подібний проєкт

В центрі будівлі буде величезний зал для проведення прощальних церемоній – по центру буде стіна з рослин.


Зал для прощання із померлими

Переваги компостування

Компостування витрачає у вісім разів менше енергії, ніж кремація та скорочує викиди вуглекислого газу в атмосферу. До того ж, це в кілька разів дешевше, ніж традиційні похорони.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я
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