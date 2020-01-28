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Цікаві факти про БДСМ, які вас здивують

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БДСМ / Кадр з фільму "Fifty Shades of Greу"

БДСМ передбачає різноманітний спектр практик з урахуванням рольових ігор, в яких один з партнерів виконує домінантну роль, а інший – покірну.

Про БДСМ розповіла психіаторка та клінічна психологиня Беата Надь.

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БДСМ часто містить у собі фізичну стриманість, гру влади, приниження й іноді (але не завжди) біль. Більшість прихильників цієї субкультури не були жертвами насильства і не зіштовхувались з проблемами в сексі.

Абревіатура БДСМ:
  • БД – бандаж і дисципліна;
  • ДС – домінант і сабміссів;
  • СМ – садомазохізм;

Переважна більшість вважає, що практика БДСМ пов'язана з психопатологією. Втім, кілька останніх досліджень показують протилежне.

В основному, результати досліджень свідчать про сприятливі психологічні характеристики людей, що люблять БДСМ. Й навіть у порівнянні з тими, хто його не практикує.

Учасники досліджень, які займалися БДСМ, мали хороший профіль психічного здоров'я, й у порівнянні з учасниками контрольної групи були:

  • менш невротичними;
  • екстравертами;
  • відкритішими до нових вражень;
  • сумліннішими;
  • менш чутливими до відторгнення;
  • мали краще суб’єктивне самопочуття;
  • мали підвищений рівень свідомості;

Як виглядають пари, які займаються БДСМ

Пари, які практикували БДСМ, виявилися більш задоволеними, ніж решта. Ті, які мають домінантну роль у сексі або міняються ролями з партнером, були щасливіші та задоволеніші сексуальним життям ніж ті, хто підкоряється партнерові.

Обмін діяльністю у сексуальних стосунках запускає у мозку біохімічні реакції. Завдяки цьому відчуття майже такі ж, як і на початку стосунків. Успішний БДСМ підсилює близькість і довіру в парі. Це можливо лише в тому випадку, якщо люди заздалегідь обговорюють межі дозволеного і не порушують їх.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Секс
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