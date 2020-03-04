Цинга: хвороба "гнилих зубів", яку викликає нестача вітаміну С

Цинга – хвороба, яку спершу пов'язували з мореплаванням. У Середньовіччі від неї намагалися врятуватися різними, а подекуди і дивними методами – втирали сечу, виганяли фізичними навантаженнями. Але виявилося, що найкраще від неї рятує лимон. Чи загрожує цинга людям у 21 столітті – читайте у матеріалі 24 каналу.

Чому цингу називають хворобою "гнилих зубів"

Мореплавці близько познайомилися з цингою наприкінці 15 століття. Саме тоді португальці здійснювали експедицію до берегів Індії під егідою Васко да Гами. Довгою дорогою померли 55 людей зі 170 членів екіпажу.

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Загадкова недуга косила моряків, супроводжуючи жахливими проявами хвороби: бліда шкіра, проблеми з нервами і зуби. Вони у моряків спочатку гнили, а згодом просто розхитувалися та випадали. Водночас ясна набрякали і дуже сильно боліли.



Португальський дослідник Васко да Гама / Портрет Григорія Лопеша

Васко да Гама без роздумів змусив інфікований екіпаж застосувати не найприємніший метод від недуги: натирати ясна сечею. Звісно ж, не подіяло: зуби і надалі гнили, а люди помирали.

Як французам вдалося перемогти хворобу

Французький мореплавець Жак Картьє відомий своїми експедиціями у 16 столітті до берегів сучасної Канади. Під час мандрівки до Північної Америки він теж зіткнувся із цією дивною і незнайомою недугою. До квітня французи поховали 25 моряків.

З усього екіпажу лише четверо трималися на ногах. Мореплавці молилися, бо іншого виходу на той час не знайшли. Порятунок прийшов з берегів сучасної Канади, куди висадилась команда. Один із місцевих індіанських вождів порадив Картьє лікувати моряків відваром із хвої туї.

Через вісім днів чудодійні ліки так зміцнили наші сили, що найкращі медики Лувена і Монпельє з усіма своїми олександрійськими зіллями і за рік не зробили б того, що зробив за тиждень відвар з цього дерева.



Французький мореплавець Жак Картьє / Портрет Теофіля Гамеля

Після експедиції Картьє усвідомив: молитвами, питтям великої кількості води і навіть зубною уринотерапією від загадкової хвороби моряків не врятувати. Після повернення до рідної Франції Картьє інтуїтивно зрозумів, що загадкова хвороба напряму залежить від харчування.

Бо якщо його команду врятував індіанський відвар, то еліксир може знаходитися і в інших продуктах.

Симптоми та профілактика цинги

Картьє не помилився. Ця недуга пов'язана із сильним дефіцитом вітаміну С – органічної кислоти, яка просто таки необхідна для повноцінного функціонування нашого організму.

Дефіцит вітаміну С – симптоми • часті застуди;

• запалення слизових оболонок;

• зайва вага;

• хронічна втома;

• безсоння;

• недуги серця і судин.

Отримати аскорбінову кислоту людина може зі свіжих фруктів. Мовиться насамперед про лимони, яблука, сливи і персики. Але вітамін С є ще й у червоному перці, шипшині, зеленій цибулі і навіть у корені хрону.



Аскорбінова кислота міститься у свіжих фруктах / Фото: Unsplash

Щойно аскорбінова кислота потрапляє до організму, одразу береться за два надважливі завдання: відповідає за стабільну психічну діяльність і забезпечує імунітет. Тож не дивно, що взимку рекомендують їсти цитрини, пити чай з лимоном — адже ця пора року геть не багата на фрукти.

Якщо ж вітаміну в тілі майже немає — з'являється цинга. У людей кровоточать ясна, відбувається подразнення шкіри, випадають зуби і сильно слабшає змога організму боротися з цими симптомами.

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Невідомо, чи саме знаннями про вітамін С користалися іспанці у 16 столітті, коли додавали до раціону моряків батат. Саме солодка картопля, яку моряки могли їсти і сирою, рятувала від цинги. Адже 150 грамів цього овочу містять денну дозу вітаміну.



Порятунком від цинги став батат – "солодка картопля" / Фото: Unsplash

Ці знання кочували світом, цинги ставало все менше. Але віднайти істинну причину, чому саме фрукти та овочі рятують від хвороби, ніхто не міг. До 18 століття в Англії помилково вважали, що цингу лікує кислота, тож почали поїти хворих оцетом. До одужання він мав таке ж відношення, як і сеча.

Експеримент, який суттєво зменшив кількість хворих

Шотландський лікар 18 століття Джеймс Лінд зрозумів, що знайти ліки проти цинги можна лише прикладним способом. Тож вирушив у 1746 році в мандрівку морем. На корабель "Солсбері" з лікарем зайшли ще десятки хворих на цингу.

Подорож затягнулася на понад пів року, але повернувся до Англії Лінд з відмінними результатами. Упродовж мандрівки він лікував моряків різними продуктами. Комусь давав яблучний сидр, комусь — сірну кислоту, комусь пощастило набагато менше, і їх Лінд поїв морською водою.

Найкраще цю мандрівку пережила пара матросів, які упродовж подорожі споживали апельсини та лимон. Ці щасливчики вже за кілька днів пішли на поправку — на відміну від інших мореплавців. Відтоді цинги у світі суттєво поменшало. На борт мореплавці старалися брати зі собою фрукти та овочі.

Відчайдушний експеримент хірурга у США

За даними ВООЗ, у другій половині 20 століття цинга з'являлася лише в Сомалі, Ефіопії, Судані. Поодинокі випадки реєстрували в Непалі.

Дефіцит вітаміну С активно себе проявив у перший рік Другої світової війни. Щоправда, припав він на експеримент американського хірурга Гарвардської медичної школи Джона Крендона. Він вирішив сісти на незвичну дієту.



Цинга провокує дрібнокрапковий висип на шкірі / Ілюстрація: Fine Art America

Впродовж кількох місяців в раціоні Крендона були хліб, сухарі, сир, яйця, пиво, шоколад, цукор з добавками дріжджів і всі вітаміни, окрім аскорбінової кислоти. За шість тижнів такого харчування з його крові повністю зник вітамін С. Через 12 тижнів чоловік почав відчувати сильну втому.

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На п'ятий місяць його шкіра стала надто сухою — такою, як і в хворих на цингу моряків. Ще за місяць у лікаря на гомілці почали з'являтися невеликі крововиливи. Піку свого жахливого експерименту він сягнув на шостому з половиною місяці такої дієти: рани просто перестали загоюватися.

Тоді інші медики кололи йому аскорбінову кислоту, стан Крендона поліпшився. Чи вартував експеримент таких страждань? Навряд чи. Але показав одне: вітамін С життєво необхідний людині.

Важливо! Людині, яка вживає недостатньо вітаміну С, цинга навряд чи загрожує. Втім, можуть з'явитися інші симптоми дефіциту аскорбінової кислоти: хронічна втома, безсоння, нервовість. Тож краще їсти свіжі овочі і фрукти, а взимку не відмовлятися від чаю з лимоном.