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Турнір з тенісу: Скалецька розповіла про дозвілля в обсервації

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Скалецька та журналі ст Махов грали теніс у Нових Санжарах / facebook.com/zoryana.chernenko

В обсервації у Нових Санжарах усі евакуйовані почувають себе добре, симптомів захворювань ні в кого не виявили. Відтак, евакуйовані проводять дозвілля активно. Сьогодні разом із міністеркою охорони здоров'я Зоряною Скалецькою в медцентрі влаштували турнір з настільного тенісу.

Міністерка Охорони здоров'я Зоряна Скалецька наголосила, що фізична активність є умовою зміцнення імунітету.

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За ці дні настільний теніс став найулюбленішим видом спорту в "Нових Санжарах". В нас навіть відбувся перший міжнародний турнір в умовах обсервації,
– зазначила пані Скалецька. 

Пам'ятайте, що фізична активність, разом зі здоровим харчуванням і повноцінним сном, сприяє зміцненню імунітету. Будьте здорові, резюмувала міністерка.

Журналіст, який теж перебуває на обсервації у медцентрі, Олександр Махов теж опублікував фото гри в теніс, де зазначив, що турнір відбувся з дозволу медиків. 

Більше про життя в обсервації: "Борщ, який додає сили": Скалецька показала як годують у Нових Санжарах

Що треба знати про коронавірус в Україні

  • 3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Занедужав чоловік, який подорожував Італією разом із сім'єю.
  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019. 
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
  • Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.
  • Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Спорт Зоряна Скалецька Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Нові Санжари Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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