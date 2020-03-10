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У Британії людям заплатять 4,5 тисячі доларів, якщо вони погодяться заразитися коронавірусом

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Волонтерам, які заразяться коронавірусом, заплать / nationalreview.com

Лондонські вчені пропонують людям заразитися коронавірусом й отримати за це винагороду. Таким чином вони допоможуть дослідникам розробити вакцину проти коронавірусу Covid-19.

За те, що люди погодяться захворіти, а також витримають двотижневий карантин з відповідними умовами, вони отримають 4,5 тисячі доларів, пише DailyMail.

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Волонтерів спеціально заразять коронавірусом

Компанія Hvivo створить групу з 24 добровольців. Людей заразять штамами вірусу 0C43 і 229E, які викликають легкі респіраторні симптоми. Вони є менш небезпечними за Covid-19.

Волонтерів помістять на двотижневий карантин: за цей час їх повинні повністю вилікувати.

Таким чином, учені хочуть розробити вакцину, яка зможе побороти ці штами та подолає коронавірус.

Учасники експерименту отримають винагороду в разі повного проходження карантину, дотримання спеціальної дієти та відсутності контактів з будь-ким зі своїх знайомих. Учасникам також заборонять виконувати фізичні вправи.

Усе заради вакцини проти коронавірусу

Британські вчені хочуть першими розробити ефективну вакцину від небезпечного коронавірусу. Адже, серед вчених усього світу наразі проходить своєрідне змагання за першість цьому питанні. Дослідникам, яким це вдасться обіцяють два мільярди доларів. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), понад 20 вакцин проти Covid-19 вже перебувають на етапі розробки.


Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: дослідження Велика Британія Новини Здоров'я Вакцинація Медицина Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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