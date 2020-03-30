У Броварах від коронавірусу одужала перша пацієнтка
У місті Бровари, що на Київщині, одужала 21-річна дівчина, яка хворіла на коронавірус. Два тести на недугу показали негативний результат.
Про одужання дівчини у фейсбуці повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.
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Прийшов результат повторного ПЛР-тесту на коронавірус 21-річної дівчини, яка проходила лікування в інфекційному відділенні місцевої лікарні. Він також негативний,
– написав Сапожко.
Тобто у Броварах зафіксували перше одужання від коронавірусу. Мер міста додав, що наразі залишається ще один випадок недуги. Хворіє чоловік, який напередодні повернувся з Єгипту. Однак його стан також покращується.
Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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