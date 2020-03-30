У Броварах від коронавірусу одужала перша пацієнтка

У місті Бровари, що на Київщині, одужала 21-річна дівчина, яка хворіла на коронавірус. Два тести на недугу показали негативний результат.

Про одужання дівчини у фейсбуці повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

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Прийшов результат повторного ПЛР-тесту на коронавірус 21-річної дівчини, яка проходила лікування в інфекційному відділенні місцевої лікарні. Він також негативний,

– написав Сапожко.

Тобто у Броварах зафіксували перше одужання від коронавірусу. Мер міста додав, що наразі залишається ще один випадок недуги. Хворіє чоловік, який напередодні повернувся з Єгипту. Однак його стан також покращується.

Коронавірус в Україні: основне Станом на 30 березня в Україні зафіксували 480 випадків зараження коронавірусом. Померли 11 людей, одужали – 6.

Померли 11 людей, одужали – 6. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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