У Чернівецькій області майже 60 хворих на COVID-19: троє у важкому стані

У Чернівецькій області станом на 28 березня зафіксовано майже 60 випадків коронавірусу. Стан трьох пацієнтів важкий.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

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За даними ОДА, на Буковині виявили 59 хворих на коронавірус. У медичних закладах наразі перебувають 24 людини, ще 35 хворих лікуються вдома, оскільки не мають симптомів.

Троє пацієнтів, у яких вчора діагностували коронавірус, у тяжкому стані. Зараз хворі знаходяться на кисневій дотації. Стан решти заражених коронавірусом стабільний,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що вже 5 жителям області вдалося одужати від коронавірусу. Втім, одну хвору не вдалося врятувати – одна з восьми жертв COVID-19 в Україні з Чернівецької області.

В Україні за даними МОЗ станом на 28 березня підтверджено 311 випадків інфікування коронавірусом. Померли 8 людей і 5 одужали.



Чому важливо дотримуватися обмежень під час карантину/Інфографіка 24 Каналу

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