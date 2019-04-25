У Чернівцях 9-річного хлопчика вкусила змія

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У Чернівцях 9-річного хлопчика вкусила змія
У Чернівцях 9-річного хлопчика вкусила змія / Фото з відкритих джерел

На Буковині 9-річного хлопчик вкусила змія, коли той повертався зі школи додому. Дитині ввели протизміїну сироватку, два дні він провів у реанімації.

Хлопчик Мелетій після укусу злякався і почав кликати на допомогу. 

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На щастя, поблизу були сусіди, які автомобілем відвезли школяра до лікарні.

Я йшов зі школи додому і мене вкусила змія, сіра з трикутниками чорними. Коли це сталося, то почало дуже пекти, болів живіт і нога,
– згадує потерпілий хлопчик.

Там учневі ввели протизміїну сироватку і перевезли до дитячої лікарні, де він два дні провів у реанімації. Ще щонайменше тиждень хлопчик лікуватиметься в хірургічному відділенні.

 
Лікар Степан Басістий
“Укуси карпатської гадюки не є смертельними. Але все залежить від дози, віку і стану серцево-судинної системи. У цього хлопчика не було ознак системної дії отрути, а була тільки місцева реакція – почервоніння, місцевий рубіоз і набряк місцевих тканин”.

Нагадаємо, минулого тижня на Львівщині через укус змії чоловік потрапив до реанімації. Змія вкусила 42-річного чоловіка у руку. Загалом, пік укусів змій припадає на літо, плазуни активізуються у час спеки та підвищеної вологості. 

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Отруєння Світ тварин
Джерело: 24 канал
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