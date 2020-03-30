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У Чернівцях ще одна жертва коронавірусу: помер пенсіонер

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У Чернівцях ще одна жертва коронавірусу / Фото 24 каналу

На Буковині від COVID-19 помер 12 українець. Загалом в області від цієї недуги померли вже двоє осіб. Ускладнення, спричинені коронавірусом, забрали життя 84-річного пенсіонера. Чоловік прибув у лікарню у важкому стані.

Про це спершу повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук у своєму фейсбуці. Згодом інформацію підтвердили також у Чернівецькій ОДА.

Раніше У Чернівецькій області 16 нових хворих на COVID-19, серед них дитина

84-річний чернівчанин із підозрою на COVID-19 потрапив до Чернівецької міської лікарні №1 ввечері 25 березня у важкому стані.

Його одразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Чоловік перебував на неінвазивній вентиляції легень. 27 березня у хворого підтвердили коронавірус.

На жаль, 30 березня він помер.

Поховають чоловіка, скоріш за все, без присутності рідних, бо вони, ймовірно, перебуватимуть на обсервації. 

Поховають без вашої присутності (рідні – 24 канал), бо, напевно, в цей час будете в обсервації чи, не дай боже, в лікарні,
– зазначив мер Чернівців.

Перелік летальних випадків (про які наразі достеменно відомо):

  • Івано-Франківська область – 3 летальних випадків;
  • Рівненська область – 2 летальних;
  • Чернівецька область – 2 летальних;
  • Сумська область – 1 летальний;
  • Тернопільська область – 1 летальний;
  • Житомирська область – 1 летальний.

Станом на ранок 30 березня в Україні підтвердили 480 випадків зараження, серед інфікованих було 11 жертв та ще 6 хворих – одужали.

За минулу добу 29 березня кількість інфікованих коронавірусом на Буковині зросла до 75 пацієнтів, вірус охопив 9 з 11 районів області. Проте з хороших новин те, що п'яти пацієнтам вдалося одужати.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Чернівців Жертви
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