У Чернівцях ще одна жертва коронавірусу: помер пенсіонер
На Буковині від COVID-19 помер 12 українець. Загалом в області від цієї недуги померли вже двоє осіб. Ускладнення, спричинені коронавірусом, забрали життя 84-річного пенсіонера. Чоловік прибув у лікарню у важкому стані.
Про це спершу повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук у своєму фейсбуці. Згодом інформацію підтвердили також у Чернівецькій ОДА.
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84-річний чернівчанин із підозрою на COVID-19 потрапив до Чернівецької міської лікарні №1 ввечері 25 березня у важкому стані.
Його одразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Чоловік перебував на неінвазивній вентиляції легень. 27 березня у хворого підтвердили коронавірус.
На жаль, 30 березня він помер.
Поховають чоловіка, скоріш за все, без присутності рідних, бо вони, ймовірно, перебуватимуть на обсервації.
Поховають без вашої присутності (рідні – 24 канал), бо, напевно, в цей час будете в обсервації чи, не дай боже, в лікарні,
– зазначив мер Чернівців.
Перелік летальних випадків (про які наразі достеменно відомо):
- Івано-Франківська область – 3 летальних випадків;
- Рівненська область – 2 летальних;
- Чернівецька область – 2 летальних;
- Сумська область – 1 летальний;
- Тернопільська область – 1 летальний;
- Житомирська область – 1 летальний.
Станом на ранок 30 березня в Україні підтвердили 480 випадків зараження, серед інфікованих було 11 жертв та ще 6 хворих – одужали.
За минулу добу 29 березня кількість інфікованих коронавірусом на Буковині зросла до 75 пацієнтів, вірус охопив 9 з 11 районів області. Проте з хороших новин те, що п'яти пацієнтам вдалося одужати.
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