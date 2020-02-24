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У Франції з автобуса не випускають італійських туристів: у водія підозрюють коронавірус

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Автобус, у якому перебувають італійці / AFP

У французькому Ліоні з автобуса, що прибув з італійського Мілана, не випускають пасажирів. Все тому, що у водія підозрюють коронавірус. Чоловік має симптоми, що нагадують ознаки цієї інфекції.

Так, автостанцію Перраш у Ліоні вже взяла у кільце поліція. Після того, як водія госпіталізували, пасажирам автобуса наказали не виходити з нього. Скільки там перебуває людей – точно невідомо. Про це інформує The Lokal.

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Водночас, відомо, що рейс з Мілана до Ліона здійснював автобус перевізника Flixbus. Він зробив щонайменше 2 зупинки перед тим, як прибути у пункт призначення. Зокрема, – в італійському Турині та французькому Греноблі.

Маршрут автобуса:

Водночас, видання Le Parisien, інформує про те, що з автобуса госпіталізували не лише водія, який сильно кашляв, а й пасажира зі схожими симптомами. Їм зроблять експрес-тест на виявлення коронавірусу, результати мають з’явитися ще 24 лютого.


Автостанцію взяли у кільце та охороняють/ фото AFP

Так само там зазначають, що італійців почали по одному випускати з автобуса, з кожним проводять коротку бесіду, беруть номер телефону та надають медичну маску.

Спалах коронавірусу в Європі: коротко

  • У Європі зафіксували потужний спалах коронавірусу COVID-2019. Швидке поширення хвороби спостерігають саме на півночі Італії.
  • Там кількість заражених станом на 24 лютого становить понад 200 осіб. Найбільше випадків фіксують у регіоні Ломбардія (адміністративний центр – Мілан). Відомо про смерть 5 людей через коронавірус в Італії. Всі вони – літнього віку.
  • На півночі країни вже скасували низку футбольних матчів, припинили проведення Венеціанського фестивалю. У Мілані закрили знаменитий театр "Ла Скала", а будинок моди Giorgio Armani на Міланському тижні моди показував колекції тільки онлайн.
  • Окрім того, не працюють школи, університети, музеї. У деяких регіонах введене обмеження на пересування.
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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Інфекція у Європі Новини Франції Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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