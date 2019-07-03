У Франції заборонили карати дітей

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У Франції заборонили карати дітей
У Франції заборонили карати дітей / pixabay.com

Влада Франції прийняли закон "Про школу довіри", який забороняє фізично карати дітей.

Франція стала 56 країною у світі, яка заборонила подібні покарання – першої на такий крок пішла Швеція 40 років тому.

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Заборона на ляпаси, удари, приниження та образи на адресу дітей прийняли в Сенаті. Франція була серед останніх з п'яти держав ЄС, де не було такої заборони. Нагадування про закон буде опубліковано на першій сторінці медичної книжки батьків.

Як підкреслив держсекретар при міністрі соціальних справ і охорони здоров'я Адріан Таке, виховання має будуватися на доброзичливості, діалозі та взаємній повазі дітей і дорослих.

Дітей не можна бити
Дітей не можна бити

Чому не можна бити дітей?

Зазначимо, що всі форми тілесних покарань, крик на дитину або намір зганьбити її перед оточенням є мінімально ефективними в короткостроковій перспективі та не ефективні та небезпечні в довгостроковій перспективі.

Тілесні покарання пов'язані з підвищеним ризиком негативних поведінкових, когнітивних, психосоціальних і емоційних наслідків для дітей. Ображати й бити дітей не можна! Це небезпечно для них!

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Психологія
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