У Франції заборонили карати дітей

Влада Франції прийняли закон "Про школу довіри", який забороняє фізично карати дітей.

Франція стала 56 країною у світі, яка заборонила подібні покарання – першої на такий крок пішла Швеція 40 років тому.

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Заборона на ляпаси, удари, приниження та образи на адресу дітей прийняли в Сенаті. Франція була серед останніх з п'яти держав ЄС, де не було такої заборони. Нагадування про закон буде опубліковано на першій сторінці медичної книжки батьків.

Як підкреслив держсекретар при міністрі соціальних справ і охорони здоров'я Адріан Таке, виховання має будуватися на доброзичливості, діалозі та взаємній повазі дітей і дорослих.



Дітей не можна бити

Чому не можна бити дітей?

Зазначимо, що всі форми тілесних покарань, крик на дитину або намір зганьбити її перед оточенням є мінімально ефективними в короткостроковій перспективі та не ефективні та небезпечні в довгостроковій перспективі.

Тілесні покарання пов'язані з підвищеним ризиком негативних поведінкових, когнітивних, психосоціальних і емоційних наслідків для дітей. Ображати й бити дітей не можна! Це небезпечно для них!

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