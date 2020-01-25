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У готелі Москви масово захворіли гості з Китаю, багато швидких: відео

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До медиків звернулися китайці, які зупинилися в московському готелі / Ілюстративне фото з соцмереж

Гості із Китаю, що зупинилися в одному із московських готелів, масово скаржаться на самопочуття. До готелю приїхало відразу 12 автомобілів швидкої допомоги.

Спочатку приїхала лише одна карета швидкої, однак її було замало, повідомляє телеграм-канал Mash.

Важливо: Епідемія коронавірусу: найвищий рівень загрози оголосили для 1,17 мільярда осіб

Усі, хто скаржиться на самопочуття, громадяни Китаю. Вони й звернулися до медиків – стверджують, що висока температура тримається у них декілька днів. Медики госпіталізували 7 хворих. Попередній діагноз – ГРВІ, однак результатів аналізів ще немає.

Інших гостей готелю оглядають – загалом їх близько 270.

Коронавірус: факти і небезпека

Коронавірус, який спалахнув у Китаї, вийшов за межі країни. Хвороба добралась до Таїланду, Японії, Гонконгу, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Сінгапуру, В'єтнаму, Франції, Малайзії, Австралії та США. Кількість загиблих в Китаї зросла до 42. 

  • У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає. Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії;
  • Відомо, що китайським лікарям вже вдалося вилікувати 36 пацієнтів від смертельного виду коронавірусу;
  • Також підтвердили перший випадок смерті медичного працівника внаслідок інфікування вірусом.

В Китаї влада вживає усіх можливих заходів. аби запобігти епідемії. Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів. Окрім того, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей із Китаю. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Северин Трач
Теги: Новини України Новини Росії Китай Пневмонія в Китаї 2020 Здоров'я Медицина
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