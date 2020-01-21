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У Канаді встановили апарат, який видає безпечну дозу наркотику

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У Канаді встановили апарат, який видає безпечну дозу наркотику / Vancouver Sun

У Ванкувері встановили перший у світі біометричний автомат, який сканує малюнок вен долоні і видає зареєстрованим споживачам опіоїдів безпечну дозу наркотику.

Про це повідомляє видання Vancouver Sun. Автомат, що розташований у центрі Ванкувера,  встановили в рамках програми MySafe. Керує проєктом професор медицини Марк Тіндалл.

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Для отримання дози наркотику зареєстрований в спеціальному реєстрі наркоман повинен піднести долоню. Після сканування вен він отримає коробку з безпечною дозою гідроморфона, який замінить опіум.

Як апарат видає наркотики: дивіться відео

На думку Тіндалла, апарат допоможе наркоманам дати шанс на те, щоб влаштувати своє життя. Усе пояснюється тим, що залежним не потрібно буде шукати дозу наркотичної речовини у місті і у них з'явилося постійне місце, щоб отримати гідроморфон. Зазначається, що препарат з апарату є безпечним і не призведе до передозування.

"Найбільша проблема, з якою ми зіткнулися, – це люди, що вживають наркотики на самоті. Завдяки нашому апарату вони можуть продовжувати використовувати наркотик поодинці без ризику передозування", – додав професор. Тіндалл.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Наркотики Канада
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