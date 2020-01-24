У Китаї будують окрему лікарню для інфікованих коронавірусом

Китай поспішає побудувати нову лікарню протягом 6 днів для лікування пацієнтів, які були заражені новим видом смертельного коронавірусу. Невідомий збудник став причиною смерті 26 людей.

Про це повідомляє видання Medical Express. Оскільки в Ухані зростає кількість хворих людей, китайська влада намагається відкрити лікарню до 3 лютого, щоб стримати розповсюдження вірусу.

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У медичному закладі на 25 000 квадратних метрів будуть розміщені 1000 ліжок. Будівництво розпочалося тоді, коли з'явилися повідомлення про дефіцит місця в лікарнях, в які привозили лікуватися людей через спалах захворювання.

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У джерелі йдеться, що новий заклад спрямований на "полегшення дефіциту ресурсів для лікування та покращення можливості догляду за пацієнтами".

Дивіться відео: як будують лікарню в Ухані для хворих коронавірусом

Додамо, китайські чиновники заявили, що вірус, ймовірно, розповсюдився від диких тварин на ринку морепродуктів у місті Ухань.

До 24 січня у Китаї закрили 13 міст, серед яких – Ухань, Хуанган, Ечжоу, а також провінції Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Ениши, Цяньцзяне, Сяньнине та інші.

Коронавірус – що це? Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.