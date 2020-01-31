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У Китаї перевірили на коронавірус 102000 людей за добу, кількість хворих значно зросла

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Коронавірус 2020 року забрав життя вже 213 людей / Фото Mark Schiefelbein, AP

Коронавірус 2020 року в Китаї забрав життя вже 213 людей. У четвер, 30 січня, обстежили ще 102 тисячі підозрілих випадків, із них зараженими штамом 2019-nCoV виявилися 1982 людини. Загалом хворих вже майже 10 тисяч.

У Китаї 30 січня зафіксували ще 43 смертельні випадки внаслідок зараження коронавірусом 2019-nCoV. Останні новини про хід епідемії опублікував державний комітет КНР з охорони здоров'я.

Тим часом ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу

Остання інформація така: від нового типу вірусу загинули 213 людей, а 9692 – заражені.

  • Лише протягом одного дня 30 січня китайці перевірили понад 102000 підозрілих випадків, підтвердили коронавірус nCoV у 1982 людей. 

З хороших новин: 47 людей вилікували та виписали з лікарень. Усього за час епідемії з лікарень виписали 171 пацієнта.

Важливо!

► Кількість жертв за добу 30 січня зросла на чверть. 
► Кількість заражених – на 20%

Кількість заражених 2019-nCoV вже більша, ніж за всю епідемію вірусу SARS у 2002 та 2003 роках (тоді було хворими приблизно 8,5 тисяч людей).

Епідемія коронавірусу 2019-nCoV у 2020: головне

  • Епідемія почалася у грудні 2019 року в китайській провінції Ухань. 
  • 11 січня 2020 року Китай оголосив про першу смерть від нового вірусу 2019-nCoV, який спричиняє важку пневмонію (запалення легень). 
  • Станом на 31 січня померли 213 людей, більшість – похилого віку, які мають супутні захворювання, як-от Паркінсона чи діабет. 
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
  • Однак підтверджені випадки вірусу є в понад 15 країнах світу, серед них є і європейські. 
  • Наразі у Китаї закриті низка міст-мільйонників, у деяких районах оголошено військовий стан.

Вірус
Міфи та правда про коронавірус 2019-nCoV / Інфографіка 24 каналу

До теми: В Китаї ввели кримінальне покарання за недотримання карантину та відмову лікування коронавірусу

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Лікування Китай Коронавірус 2020 Здоров'я Медицина
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