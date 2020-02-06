У Китаї побудували другу лікарню для хворих коронавірусом

У четвер, 6 лютого, у Китаї завершилося будівництво другої лікарні для ізоляції та лікування пацієнтів, які хворі коронавірусом.

Про це повідомляє видання AP. Нагадаємо, що першу лікарню на 1000 ліжок на 25 000 квадратних метрів закінчили будувати вкінці січня. А сьогодні, 4 лютого, другий медичний заклад на 1500 ліжок почав приймати людей, які заражені новим видом коронавірусу.

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Очікується, що на першій групі пацієнтів почнуться клінічні випробування нового противірусного препарату. Будівництво розпочалося тоді, коли з'явилися повідомлення про дефіцит місця в лікарнях.

Китай також перемістив людей з більш легкими симптомами в імпровізовані лікарні, які зробили у спортивних центрах, виставкових залах та інших громадських приміщень.

Коронавірус – що це? Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Як виглядає імпровізована лікарня для хворих коронавірусом у виставковому центрі в Китаї:

Імпровізована лікарня для хворих коронавірусом / Chinatopix via AP

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

Від коронавірусу померли 565 людей станом на 6 лютого. Загалом по світу інфіковано понад 28 274 осіб.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронарвірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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