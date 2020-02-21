У Китаї виявили повторне зараження коронавірусом Covid-19
У провінції Сичуань у Китаї виявили випадок повторного зараження коронавірусом. Чоловік лише нещодавно виписався з лікарні. Зараз інфікований перебуває в лікарні в місті Ченду.
За словами місцевих медиків, пацієнт проходив лікування за п'ятим загальнонаціональним стандартом. Про це повідомила газета The Beijing News.
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19 лютого влада оголосила чинність шостого стандарту діагностики та лікування нового коронавірусу. Він затверджений Державним комітетом з питань гігієни та охорони здоров’я КНР.
Ще не з'ясовано, чи заразилися члени його сім'ї. Ми повідомимо про це відразу ж після того, як отримаємо результати аналізу,
– розповів представник комітету з питань охорони здоров'я.
За офіційною статистикою, в Сичуані з лікарні виписалися вже 222 людей, троє з них померли. Всього в цьому регіоні зареєстрували 525 випадків зараження коронавірусом. Лише за останню добу виявили п'ять інфікованих.
Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу