У Китаї заявили про готову вакцину проти коронавірусу

Китай розробив вакцину, яка вже показала ефективність проти коронавірусу Covid-2019.

Вакцина потребує перевірок та доопрацювань, але вона є, повідомив посол Китаю Чжан Ханьхуей під час брифінгу у посольстві в Москві, пише Інтерфакс-Україна.

Читайте також: Близько 200 людей повторно захворіли на коронавірус

У Китаї розробили вакцину, яка забезпечує імунітет від коронавірусу. Але це попередні результати, потрібні додаткові перевірки та доопрацювання,

– сказав Ханьхуей.

Також чиновник повідомив, що розроблені ефективні ліки проти коронавірусу, а загальна ефективність лікування становить понад 85%, в деяких регіонах понад 90%,

Також Ханьхуей зауважив, що в Китаї виявили старі ліки, які ефективно діють проти коронавірусу, це "хлорхина фосфат", який кілька десятків років тому використовували від малярії.

Головне про коронавірус Covid-2019

Станом на 24 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 619 людей . Загальна кількість інфікованих – 79 360 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей.

. Загальна кількість по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей. Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії . Там коронавірусCovid-2019 підтвердили у 200 людей, від ускладнень померло 4 людей. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

. Там коронавірусCovid-2019 підтвердили у 200 людей, від ускладнень померло 4 людей. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу. У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.