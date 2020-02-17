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У Китаї людям заборонили виходити з дому через коронавірус

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У Китаї заборонили людям виходити з будинків та користуватися авто / unsplash.com

У китайській провінції Хубей посилили заходити безпеки через поширення коронавірусу covid– 2019, жителям провінції, а це близько 60 мільйонів людей наказали залишатися вдома, також обмежили користування власними авто.

На вулицях провінції заборонено рух пішоходів і будь-якого транспорту, окрім машин поліції та екстрених служб, пише South China Morning Post.

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Які нові заходи впроваджує Китай

Окрім того, що людям наказали не покидати власних осель, їм заборонено користуватися власним транспортом. Також людям заборонили збиратися заради маджонгу або ігор в карти.

За порушення заборони на вихід на вулицю громадян можуть затримати на строк до десяти діб.

Попри наказ залишатися вдома, жителям дозволили виходити у випадку екстрених ситуацій. Крім того, кожні три дні глава сімейства має право виходити на вулицю, щоб купити харчі та інші речі першої потреби. 

У відомстві зазначили, що у житлових масивах буде відкритим лише один вихід, який знаходитиметься під охороною, аби забезпечити в'їзд або виїзд лише мешканців.

Такі заходи пояснюють збільшенням кількості випадків захворювання. 

Останні новини про коронавірус covid–2019:

  • Станом на 17 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 775 людини. Загальна кількість інфікованих – 71 350 осіб по всьому світу. 
  • За межами материкового Китаю зафіксували 5 смертей від коронавірусу – у Гонконзі, на Філіппінах, у Японії та у Франції та на Тайвані.
  • Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Медицина Китай Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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