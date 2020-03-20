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У Києві говорять про ймовірний четвертий випадок зараження коронавірусом

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У Києві говорять про ймовірний четвертий випадок зараження коронавірусом / Фотобанк 24 каналу

У соціальних мережах говорять про те, що у Києві є ймовірний четвертий випадок зараження коронавірусом. Чоловіку зробили перший тест, який показав позитивний результат. Після другого підтвердженого тесту чоловік буде вважатися офіційно хворим Covid-19, адже роблять два контрольних.

Про це пише телеграм-канал "Коронавірус онлайн".

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У мережі пишуть, що 9 березня чоловік повернувся з Німеччини, до цього був у Франції. А 12 березня у нього погіршилося самопочуття.

"У клініці "Медіком" поставили діагноз "гострий синусит". Так він лікувався з 12 по 17 березня (пив Ібупрофен), ходив в магазинми і кафе, поки не був госпіталізований в Олександрівську лікарню з температурою 38,7", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експрес-тест на коронавірус був негативний, а другий тест (мазок) показав позитивний результат, який був направлений в другу лабораторію.


Скріншот з телеграм-каналу "Коронавірус онлайн"

Станом на 20 березня в Україні 29 позитивних результатів на коронавірус Covid-19.

У Чернівецькій області 15 хворих, в Житомирській – 2, Київській області – 2, Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1, Дніпропетровській області – 2, в місті Київ – 3, в Харківській області – 1, у Львові – 1 підтверджений випадок.


Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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