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У Києві обмежать надання стоматологічних послуг на період карантину

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У Києві ввели обмеження на надання стоматологічних послуг / ponomarenko.kiev.ua

У Києві ввели обмеження на надання стоматологічних послуг, окрім невідкладних випадків. Обмеження діятимуть до завершення карантину.

Рішення про невідкладність в кожному конкретному випадку буде приймати лікар-стоматолог, зазначили у пресслужбі КМДА.

Важливо МОЗ рекомендує виділити лікарів для пацієнтів без декларації під час карантину

Під обмеження підпадають:

  • ортодонтія;
  • ортодонтична стоматологія;
  • хірургічна стоматологія;
  • терапевтична стоматологія;
  • дитяча стоматологія.

Радник Київського міського голови Володимир Бондаренко зауважив, що мотивом ухвалення такого рішення є турбота про здоров'я лікарів та пацієнтів, адже надання стоматологічних послуг людині, хворій на коронавірусну інфекцію, є небезпечним. Водночас людина може не підозрювати, що є інфікованою і переносити хворобу у легкій формі.

Як передається коронавірус?Covid-19 передається через контактний шлях, коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів, які забрудненні вірусом.Краплинним шляхом вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання у тісному контакті.

Карантин в Україні: головне

  • Станом на 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу. На жаль, 8 людей померли, 5 – вдалося одужати.
  • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
  • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
  • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

 Прості правила, які можуть врятувати життя
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: КМДА Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Стоматологія Лікарня Новини Києва Здоров'я Медицина
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