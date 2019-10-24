У Києві зафіксували випадок дифтерії: захворіла 9-річна дитина

У Києві зареєстрували перший випадок захворювання дифтерією у 9-річного школяра одного зі столичних ліцеїв. Дитина не мала щеплення від цієї інфекції.

Про випадок повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Центру громадського здоров’я України.

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Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Наразі хвору дитину госпіталізували. Діагноз "дифтерія" встановили 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних,

– мовиться у повідомленні.

Дифтерія – це Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози, а також органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем. Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.

Там також додають: хвора дитина контактувала із 45-ма людьми, з них – 36 дітей. Їх огляд запланований на 25 жовтня.

У ліцеї та вдома у хлопчика проводять дезінфекцію.

Як вберегтися від дифтерії?

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Найефективнішим методом профілактики від дифтерії є щеплення. Хоч навіть вакцина не дає 100% гарантії, що людина не захворіє, втім, зі щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі. Також симптоми можуть не проявлятись взагалі, а людина у тому випадку буде лише носієм інфекції.

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