У лабораторії Уханя відповіли на закиди про штучне створення коронавірусу

Американський телеканал Fox News раніше заявив, що коронавірус може походити з лабораторії китайського міста Уханя. Втім китайські науковці таку теорії відкинули і заявили, що людство не володіє достатніми знаннями, щоб вигадати такий вірус.

Немає жодних свідчень, які могли б стверджувати про штучне походження коронавірусу, заявив співробітник уханського інституту вірусології Юань Чжимін в інтерв'ю CGTN.

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Я довго займався питаннями управління біологічною безпекою в лабораторіях і проєктами наукових досліджень, і я знаю, що це неможливо. Та я також впевнений, що до тих пір, поки триває пандемія в інших країнах, такі сумніви не зникнуть,

– заявив Юань Чжимін.

Науковець також запевнив, що не вірить, буцімто коронавірус могли створити люди. Мовляв, доволі сумнівно, що людство володіє достатніми знаннями для синтезу схожого вірусу.

"Деякі вчені вважають, що для цього необхідний екстраординарний людський інтелект і величезний об'єм роботи", – резюмував китайський науковець.

Що про штучне походження коронавірусу казали американці?Таку теорію висунув телеканал Fox News з посиланням на кількох американських чиновників. Телеканал припускає, що коронавірус походить саме з лабораторії Уханя.



Аргументами цієї теорії було, наприклад, стримування китайською владою правди про коронавірус. Буцімто "нульовим пацієнтом" є співробітник вірусологічної лабораторії.



Також був аргумент проти головної теорії Китаю про походження вірусу з уханського ринку морепродуктів. Мовляв, там ніколи не продавали кажанів.