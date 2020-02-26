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У Львівській області рекомендують скасувати масові заходи через коронавірус

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У Львівській області рекомендують скасувати масові заходи через коронавірус

На Львівщині влада рекомендує скасувати всі масові заходи через загрозу поширення епідемії смертельного нового виду коронавірусу COVID-19.

Про це заявив Андрій Васько, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, пише РБК.

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Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Львівській обласній адміністрації рекомендувала не проводити масові заходи на території регіону найближчим часом.

Як Львівщина готується для боротьби з коронавірусом

– На профілактику та реагування можливих випадків зараження коронавірусом скерують до 25 мільйонів гривень.

– На пунктах пропуску (Шегині, Рава-Руської, Краковці) і в аеропорту присутні карети швидкої медичної допомоги.

– Львівська ОДА буде забезпечувати прикордонників засобами захисту.

– Львівська обласна інфекційна лікарня готова до прийому пацієнтів. Лікування буде відбуватися симптоматично таке ж, як і при інших ГРВІ.

– У Львові в публічних місцях встановили антисептики для рук.

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– Починається робота із переміщення пацієнтів у Немирові.

Головне про готовність України до поширення коронавірусу

  • Усі кордони України проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають в Україну.
  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. До сьогодні у жодного прибулого немає симптомів застуди.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Жителі "Нових Санжар" 19-20 лютого влаштували масові протести – люди перекривали дороги, палили шини, кидали у вікна автобусів каміння та влаштували сутички з поліцією. Під час подій постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
  • Аби заспокоїти настрої людей Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька теж заселилася до обсервації.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Новини Львова
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