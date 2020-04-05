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У Львові померла перша людина від коронавірусу

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У Львові померла перша людина від коронавірусу / Getty Images

У Львові зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Летальний випадок стався вчора, 4 квітня.

Про це повідомили на телеграм-каналі "Львів VS коронавірус".

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"У Львові помер чоловік, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Мешканець Львова перебував на лікуванні в Центрі легеневого здоров`я", – йдеться у повідомленні.

Чоловік 1950 року народження, є пенсіонером і не працював. Пацієнт госпіталізований 30 березня.

Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали сьогодні, 5 квітня, зранку. У чоловіка була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

У пацієнта були супутні хвороби, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі.

Профілактика коронавірусу
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Львова Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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