У Львові померла перша людина від коронавірусу

У Львові зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Летальний випадок стався вчора, 4 квітня.

Про це повідомили на телеграм-каналі "Львів VS коронавірус".

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"У Львові помер чоловік, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Мешканець Львова перебував на лікуванні в Центрі легеневого здоров`я", – йдеться у повідомленні.

Чоловік 1950 року народження, є пенсіонером і не працював. Пацієнт госпіталізований 30 березня.

Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали сьогодні, 5 квітня, зранку. У чоловіка була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

У пацієнта були супутні хвороби, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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