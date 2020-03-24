У Мадриді відкрили найбільший в Європі госпіталь для хворих на коронавірус – фото

У столиці Іспанії виставковий центр перетворили на найбільший в Європі польовий госпіталь, куди звозять хворих на коронавірус.

Приміщення Мадридського конференц-центру (IFEMA) може вмістити 5500 лікарняних ліжок, що зробить його найбільшим подібним закладом в Європі (зараз тут встановлено 1300 лікарняних ліжок), пише El Pais.

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На вихідних польовий госпіталь прийняв понад 300 пацієнтів із коронавірусом.

Відомо, що раніше влада Іспанії також перетворила готелі в Мадриді на госпіталі для лікування легких випадків коронавірусу, аби зняття навантаження з лікарень.

Ми повинні готуватися емоційно та психологічно до дуже важких днів, що попереду,

– заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.



Підготовка польового госпіталю в Мадриді/Фото: elpais

Що відомо про коронавірус в Іспанії?

Загальна кількість хворих на Covid-19 в країні складає 39 763 – наразі це друга після Італії європейська країна за кількістю випадків коронавірусу. Лише за останню добу в Італії від ускладнень спричинених Covid-19 померли 514 людей; загалом від початку епідемії – 2 696. Водночас 3355 людей вилікувалися. Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 15 березня. Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми. Президент Каталонії Кім Торра також отримав позитивний результат на коронавірус.

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