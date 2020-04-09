У МОЗ повідомили, коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

Згідно зі статистикою, карантинні заходи уповільнюють поширення COVID-19. Однак пік захворюваності коронавірусом в Україні ще не настав. За прогнозами він відбудеться 14-15 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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У відомстві зазначили, що в Україні не така стрімка динаміка захворювання на COVID-19, як в інших країнах. Однак спалах там почався на місяць раніше, тому розслаблятися ще зарано.

Тому послаблення карантину не буде найближчим часом.

Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки та безпеки рідних українці поки що мають залишатись удома,

– йдеться в повідомлені.

У МОЗ додали, що до цього також закликає і Всесвітня організація охорони здоров’я. Там вважають, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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