У МОЗ повідомили, коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу
Згідно зі статистикою, карантинні заходи уповільнюють поширення COVID-19. Однак пік захворюваності коронавірусом в Україні ще не настав. За прогнозами він відбудеться 14-15 квітня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Також на тему: ВООЗ закликає здорових людей не носити маски: вони навіть можуть нашкодити
У відомстві зазначили, що в Україні не така стрімка динаміка захворювання на COVID-19, як в інших країнах. Однак спалах там почався на місяць раніше, тому розслаблятися ще зарано.
Тому послаблення карантину не буде найближчим часом.
Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки та безпеки рідних українці поки що мають залишатись удома,
– йдеться в повідомлені.
У МОЗ додали, що до цього також закликає і Всесвітня організація охорони здоров’я. Там вважають, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус в Італії: за добу одужала рекордна кількість людейсьогодні , 08:03
-
Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкціясьогодні , 15:00
-
Коронавірус у США: антирекордна кількість смертей, у Нью-Йорку заражених більше, аніж в Італіїсьогодні , 09:28
-
У Рівному помер 45-річний лікар, у якого підозрювали коронавіруссьогодні , 11:59
-
Коронавірус в Іспанії: досягнутий пік захворюваннясьогодні , 14:39
-
Коронавірус у Польщі: за добу померла рекордна кількість людейсьогодні , 10:53