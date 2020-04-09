24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У Нідерландах 107-річна жінка вилікувалася від коронавірусу

-
Найстарша людина одужала від коронавірусу / Unsplash

Організм 107-річної мешканки Нідерландів Корнелії Рас успішно впорався з коронавірусом. Нині вона стала найстарішою людиною у світі, яка перемогла COVID-19.

Як передає rtlnieuws, коронавірус у неї діагностували 18 березня, на наступний день після того, як вона відсвяткувала день народження.

Також на тему: В Італії жінка одужала від коронавірусу і стала найстаршою людиною, яка поборола хворобу

Через добу жінка відчула себе зле, у неї піднялася температура, з'явився сильний кашель. Тест підтвердив зараження COVID-19.

Рідні Корнелії вже і не сподівалися на її одужання, але сталося диво.

Вважають, що коронавірус вона підхопила в церкві при будинку для літніх людей на острові Гурі-Оверфлакке, де вона проживає. Після відвідин святині COVID-19 діагностували у 40 осіб, 10 з них померли.

Згідно з останніми даними, в Нідерландах зареєстровано понад 20 тисяч випадків зараження, 2,2 тисячі осіб померли.

Коронавірус Симптоми
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:00 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
сьогодні 09:13 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза

Новини
Більше новин