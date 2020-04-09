У Нідерландах 107-річна жінка вилікувалася від коронавірусу
Організм 107-річної мешканки Нідерландів Корнелії Рас успішно впорався з коронавірусом. Нині вона стала найстарішою людиною у світі, яка перемогла COVID-19.
Як передає rtlnieuws, коронавірус у неї діагностували 18 березня, на наступний день після того, як вона відсвяткувала день народження.
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Через добу жінка відчула себе зле, у неї піднялася температура, з'явився сильний кашель. Тест підтвердив зараження COVID-19.
Рідні Корнелії вже і не сподівалися на її одужання, але сталося диво.
Вважають, що коронавірус вона підхопила в церкві при будинку для літніх людей на острові Гурі-Оверфлакке, де вона проживає. Після відвідин святині COVID-19 діагностували у 40 осіб, 10 з них померли.
Згідно з останніми даними, в Нідерландах зареєстровано понад 20 тисяч випадків зараження, 2,2 тисячі осіб померли.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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