У Нідерландах на коронавірус захворіла українка та її родина

Дедалі більше випадків зараження коронавірусом зафіксували серед українців закордоном. У Нідерландах захворіла громадянка України на COVID-19.

Про це в повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, пише Укрінформ.

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За словами Ченцова, захворіли на коронавірус одна громадянка України, її чоловік, громадянин Нідерландів, та дитина.

Вони перебувають в ізоляції вдома і проходять курс лікування. Посольство підтримує з ними контакт, стан здоров’я цієї родини покращується.

"Лабораторні тести у Нідерландах робляться лише за наявності симптомів, які свідчать про важкий перебіг хвороби, та пацієнтам з найуразливіших категорій. За рекомендацією Національного інституту громадського здоров’я та довкілля, пацієнтів із неускладненими ознаками захворювання відправлять на самоізоляцію. У разі погіршення самопочуття слід телефоном проконсультуватися з лікарем загальної практики, який і ухвалює рішення щодо подальших кроків", – розповів Ченцов.



Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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