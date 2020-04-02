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У Нідерландах на коронавірус захворіла українка та її родина

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У Нідерландах на коронавірус захворіла українська сім'я / Getty Images

Дедалі більше випадків зараження коронавірусом зафіксували серед українців закордоном. У Нідерландах захворіла громадянка України на COVID-19.

Про це в повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, пише Укрінформ

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За словами Ченцова, захворіли на коронавірус одна громадянка України, її чоловік, громадянин Нідерландів, та дитина.

Вони перебувають в ізоляції вдома і проходять курс лікування. Посольство підтримує з ними контакт, стан здоров’я цієї родини покращується.

"Лабораторні тести у Нідерландах робляться лише за наявності симптомів, які свідчать про важкий перебіг хвороби, та пацієнтам з найуразливіших категорій. За рекомендацією Національного інституту громадського здоров’я та довкілля, пацієнтів із неускладненими ознаками захворювання відправлять на самоізоляцію. У разі погіршення самопочуття слід телефоном проконсультуватися з лікарем загальної практики, який і ухвалює рішення щодо подальших кроків", – розповів Ченцов.


Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Нідерланди Новини Здоров'я Здорове життя
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