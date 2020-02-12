У Росії втекла жінка з жорсткого коронавірусного карантину

У Петербурзі з Боткінської лікарні втекла 32-річна жінка, яку помістили в карантинний бокс через підозру коронавірусу нового типу.

Вона замкнула електроланцюг, зламала замок і втекла, повідомляє "Фонтанка".

Також на тему: Коронавірус може заразити 60% населення планети, – епідеміолог

Відомо, що 32 річна жінка Алла втекла з Боткінській лікарні. Вона заявила, що вибралася на свободу завдяки знанню точних наук.

Повідомляється, що Алла прилетіла з Китаю 30 січня. В аеропорту їй порадили при найменших проблемах зі здоров'ям звертатися до лікарів.

4 лютого у неї заболіло горло, і після виклику швидкої до неї прийшла комісія з Росспоживнагляду, яка направила дівчину на 14-денний карантин, хоча спочатку обіцяли, що він триватиме один день.

"У п'ятницю 7 лютого я втекла. Я не в лікарні. Я замкнула електроланцюг і зламала замок. Адже я закінчувала фізмат", – сказала Алла.

Повідомляється, що протягом чотирьох днів після втечі її ніхто не шукав, і з лікарні не дзвонили.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.