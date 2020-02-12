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У Росії втекла жінка з жорсткого коронавірусного карантину

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Лікарня Боткіна в Петербурзі / irecommend.ru

У Петербурзі з Боткінської лікарні втекла 32-річна жінка, яку помістили в карантинний бокс через підозру коронавірусу нового типу.

Вона замкнула електроланцюг, зламала замок і втекла, повідомляє "Фонтанка"

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Відомо, що 32 річна жінка Алла втекла з Боткінській лікарні. Вона заявила, що вибралася на свободу завдяки знанню точних наук.

Повідомляється, що Алла прилетіла з Китаю 30 січня. В аеропорту їй порадили при найменших проблемах зі здоров'ям звертатися до лікарів.

4 лютого у неї заболіло горло, і після виклику швидкої до неї прийшла комісія з Росспоживнагляду, яка направила дівчину на 14-денний карантин, хоча спочатку обіцяли, що він триватиме один день.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои друзья, я на Свободе. !!! Еще 7 числа мне удалось выбраться из тюрьмы Боткина, это отделение называют "чумными боксами". 1. Мне лгала в лицо глава роспотребнадзора Мякишева и ее команда в моем доме о том, что меня в Боткина только на сутки заберут. Ложь - до прихода ко мне нач.роспотребнадзора по СПб постановил изолировать на 14 дней людей. Это в порядке вещей лгать в лицо у чиновников? 2. Необходимости госпитализации у меня нет, все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в СПб. 3. То, что я ходила почти неделю в СПб ... это, видимо, нормально. 4. Конституция гарантирует мне свободу - видимо, врачи не слышали такого слова. 5. Человека нельзя насильно лечить без решения суда - тоже законб о котором никто не слышал. 6. Человек имеет право отказаться от госпитализации - мне НЕ давали ручку и листок, не давали написать заявление. "Права человека"- пустой звук и непонятные буквы. 7. Режим ЧС никто не вводил, чтобы начинали действовать какие-то другие положения и постановления. Я поняла, что за свои првва я обязана бороться. Даже золотая клетка - это клетка. А прямо скажем, Боткина - это вакханалия. Я продумала и ощуствила побег. В пятницу 7го февраля. В эти дни консультировалась с адвокатами, хранила режим тишины, чтобы во всем убедиться (я права по закону). И знаете что? Глав.врач Боткина заявил, что дал мне возможность добровольно покинуть больницу. Да ладно? WTF?! Да никто и слышать не хотел, чтобы я даже написала заявление на освобождение. Снова ложь! Кстати, у врачей есть мой номер телефона и никто не звонил мне. Все, видимо, решили, что проще лгать. В видео подробно, как было дело. Кстати, если бы я была заражена - половина Питера уже были бы такими, меня же никто не спрашивал, что делала и где была всю эту неделю.

Допис, поширений користувачем @ allasand

"У п'ятницю 7 лютого я втекла. Я не в лікарні. Я замкнула електроланцюг і зламала замок. Адже я закінчувала фізмат", – сказала Алла.

Повідомляється, що протягом чотирьох днів після втечі її ніхто не шукав, і з лікарні не дзвонили.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Росії Здоров'я Лікування Коронавірус 2020 Новини Здоров'я
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