У Сан-Франциско заборонили продаж електронних сигарет – це перший подібна заборона у США.

Рішення ухвалила міська рада, а через 10 днів документ підпише мер Лондон Брід.

Читайте також: Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет

"Ми повинні вжити заходів, щоб захистити здоров'я молоді Сан-Франциско", – зазначила глава міста.

Дозвіл на продаж отримають тільки ті електронні сигарети, у яких є сертифікат від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Поки відомство жодного разу не видавало такий документ вейп-компаніям.

Виробникам електронних сигарет така заборона не сподобалася. У Сан-Франциско знаходиться штаб-квартира компанії Juul, її представники вже заявили, що обмеження доступу до їхнього товару сприяє розвитку чорного ринку і повернення курців до звичайних сигарет.

Місцевий закон почне діяти через сім місяців з дати підписання, хоча його можуть й оскаржити у суді.

Противники вейпінгу кажуть, що компанії-виробники свідомо націлюються на молоду аудиторію, пропонуючи ароматизовані продукти.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.