У Сан-Франциско заборонили продаж електронних сигарет
У Сан-Франциско заборонили продаж електронних сигарет – це перший подібна заборона у США.
Рішення ухвалила міська рада, а через 10 днів документ підпише мер Лондон Брід.
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"Ми повинні вжити заходів, щоб захистити здоров'я молоді Сан-Франциско", – зазначила глава міста.
Дозвіл на продаж отримають тільки ті електронні сигарети, у яких є сертифікат від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Поки відомство жодного разу не видавало такий документ вейп-компаніям.
Виробникам електронних сигарет така заборона не сподобалася. У Сан-Франциско знаходиться штаб-квартира компанії Juul, її представники вже заявили, що обмеження доступу до їхнього товару сприяє розвитку чорного ринку і повернення курців до звичайних сигарет.
Місцевий закон почне діяти через сім місяців з дати підписання, хоча його можуть й оскаржити у суді.
Противники вейпінгу кажуть, що компанії-виробники свідомо націлюються на молоду аудиторію, пропонуючи ароматизовані продукти.
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