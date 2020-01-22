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У Шанхаї дезінфікують цілі райони через спалах смертельної пневмонії: з'явилося відео

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У Шанхаї дезінфікують цілі райони через спалах смертельної пневмонії / Instagram / @larepubblica

Смертельний новий вид коронавірусу, який розповсюджується з Китаю в інші країни, протягом 11 днів вбив дев'ятьох людей. Великі світові аеропорти вживають заходи, щоб врятуватися від небезпечної хвороби, яка може стати причиною пандемії, а у Китаї почали дезінфікувати цілі райони.

У мережі з’явилося відео, як у Шанхаї дезінфікують потенційно небезпечні райони через спалах смертельної пневмонії, випадки якої зафіксовано у Таїланді, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Гонконзі, США і ймовірно на Філіппінах. 

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На ролику показано, як їздить техніка вулицями, що обробляє їх спеціальними пароподібними речовинами. Додамо, що станом на 22 січня зафіксовано 440 хворих і дев’ять смертей від невідомого виду коронавірусу.

У Шанхаї дезінфікують райони через спалах смертельної пневмонії: дивіться відео

У соціальних мережах туристи та китайці з Ухані, звідки почав поширюватися вірус, почали розміщувати знімки у захисних масках на своїх сторінках в інстаграмі. Як розповідають інтернет-юзери ще тиждень тому ніхто жодним чином не захищався, однак ситуація погіршилася через летальні випадки. Відтак на фото видно, як дорослі та їхні діти закривають свої обличчя, щоб не заразитися пневмонією.

Смертельна пневмонія в Китаї: фото з Ухані

Як жителі Ухані захищаються від зараження смертельною пневмонією
Аеропорт в Ухані / Instagram / @larepubblica

Як жителі Ухані захищаються від зараження смертельною пневмонією
Аеропорт в Ухані / Instagram / @larepubblica

Як жителі Ухані захищаються від зараження смертельною пневмонією
Аеропорт в Ухані / Instagram / @larepubblica

Як жителі Ухані захищаються від зараження смертельною пневмонією
Аеропорт в Ухані / Instagram / @larepubblica

Як жителі Ухані захищаються від зараження смертельною пневмонією
Аеропорт в Ухані / Instagram / @larepubblica

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Китай Пневмонія в Китаї 2020
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