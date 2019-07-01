У Швеції до 2025 року хочуть побороти куріння

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У Швеція відмовляються від цигарок
У Швеція відмовляються від цигарок / unsplash.com

У Швеції набула чинності заборона куріння у певних громадських місцях на відкритому повітрі, зокрема зонах відпочинку та залізничних платформах.

Заборона означає, що курити не можна у відкритих частинах ресторанів та при вході до зон куріння. Заборона також включає електронні сигарети, пише АР.

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Офіційні дані показують, що 11% шведського 10-мільйонного населення курили щодня у 2016 році, 10% курили іноді. У травні 2005 року Швеція заборонила курити в барах і ресторанах.

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Мета нового закону полягає в тому, щоб до 2025 року звести нанівець шкідливу звичку у скандинавській країні.

Звіт Шведського агентства з охорони здоров'я у 2014 році вказував, що пасивне куріння призводить до 10 випадків раку легень в країні щорічно, а також близько 400 випадків серцево-судинних захворювань.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Тютюн Швеція
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