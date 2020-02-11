У Швейцарії гомофобію визнали злочином

У Швейцарії дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації визнали злочином.

За підтримку проєкту на референдумі проголосували понад 63% громадян. Вони виступили за те, щоб закон, який забороняє дискримінацію людей за ознакою сексуальної орієнтації, був реалізований, повідомляє euronews.

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Порушникам статті, яка також передбачає покарання за дискримінацію за расовою, етнічною чи релігійною ознакою, загрожують штрафи й до трьох років позбавлення волі.



Гомофобія у Швейцарії поза законом / unsplash.com

Депутат від соціал-демократичної партії Матіас Рейнар підкреслив, що це важливий крок в області прав людини: "Це важлива перемога, і тепер ми чекаємо дозволу на шлюби для всіх, це дуже важливо".

Гомофобія – що це? Психічний розлад, який проявляється страхом та ненавистю до людей з гомосексуальною орієнтацією. Гомофобію можна розглядати як частину ксенофобії. Часто найактивніші гомофоби є гомосексуалами, але через певні фактори не можуть зізнатися собі й оточенню і перетворюють ці почуття в ненависть.

Зазначимо, що раніше цей законопроєкт підтримав парламент країни. Міністерка юстиції Карін Келлер-Саттер заявила, люди не повинні нічого боятися. Також вона висловила впевненість, що незабаром суди будуть "завалені" новими справами.

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