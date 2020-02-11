У Швейцарії гомофобію визнали злочином
У Швейцарії дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації визнали злочином.
За підтримку проєкту на референдумі проголосували понад 63% громадян. Вони виступили за те, щоб закон, який забороняє дискримінацію людей за ознакою сексуальної орієнтації, був реалізований, повідомляє euronews.
Також на тему: Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Порушникам статті, яка також передбачає покарання за дискримінацію за расовою, етнічною чи релігійною ознакою, загрожують штрафи й до трьох років позбавлення волі.
Гомофобія у Швейцарії поза законом / unsplash.com
Депутат від соціал-демократичної партії Матіас Рейнар підкреслив, що це важливий крок в області прав людини: "Це важлива перемога, і тепер ми чекаємо дозволу на шлюби для всіх, це дуже важливо".
Зазначимо, що раніше цей законопроєкт підтримав парламент країни. Міністерка юстиції Карін Келлер-Саттер заявила, люди не повинні нічого боятися. Також вона висловила впевненість, що незабаром суди будуть "завалені" новими справами.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.