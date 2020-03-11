У США через коронавірус скасували конференцію про коронавірус

У Нью-Йорку через епідемію Covid-19 скасували конференцію, присвячену коронавірусу. У США спалах захворювання також відклав у довгу шухляду понад 50 великих заходів, які мали відвідати більше мільйона осіб.

Через поширення Covid-19 була скасована не лише конференція "Ведення бізнесу під впливом коронавірусу", а й низка великих корпоративних та загальнонаціональних заходів – інформує Bloomberg. Жоден з них не має шансів відбутися аж до третього квітня.

До теми По всій Україні ввели карантин через коронавірус

Раніше Асоціація автомобільних дилерів Нью-Йорка заявила про перенесення на кінець літа щорічного автосалону.

Обмежувальні заходи ввели у штаб-квартирі ООН. У Каліфорнії не відбудеться презентація Apple.

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Штат Нью-Йорк – в епіцентрі уваги американських медиків через найбільшу в країні кількість захворювань. Губернатор Ендрю Куомо заявив про створення особливої карантинної зони у місті Нью-Рошелл – вогнищі коронавірусу у США. Туди направлена нацгвардія. Загалом в країні Covid-19 заразились більше тисячі осіб, з них понад 30 – померли.

Covid-19 в Україні

В Україні коронавірус діагностовано лише в однієї людини – 39-річного чернівчанина, що повернувся з подорожі Італією. Хворий наразі перебуває у Чернівецькій обласній інфекційній лікарні.

З 12 березня український уряд увів загальнонаціональний карантин, що триватиме до 3 квітня: призупинено роботу навчальних закладів та обмежено проведення. масових заходів. Таким чином Кабмін сподівається знизити ризики епідемії.