24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У США лікарів можуть звільнити з роботи за незадоволені пости у фейсбуці у часи спалаху COVID-19

- Читать новость на русском
У США лікарів можуть звільнити з роботи за скарги у фейсбуці під час пандемії коронавірусу / Getty Images

Медичні працівники у США можуть втратити свою роботу, якщо будуть скаржитися у соціальних мережах на небезпечні умови, в яких їм доводиться працювати під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg

Читайте також Китай змушує Італію купувати маски, які вона подарувала Пекіну кілька тижнів раніше, – ЗМІ

В матеріалі йдеться про історію 38-річної медсестри Джонни Портер, яка зробила селфі у хірургічній масці у West Hills Hospital and Medical Center поблизу Лос-Анджелеса. Жінка опублікувала знімок у фейсбук і в підписі додала, що забезпечення видають строго обмеженими частинами із замкненої кімнати, і попросила друзів пожертвувати засоби захисту.

Також медсестра написала у приватну чат-групу зі своїми колегами про те, що її пацієнти є виключно інфіковані коронавірусом і вона навіть зазначила список палат, в яких лежать хворі.

Через два дні жінку звільнили з лікарні без збереження зарплати. За словами медсестри, її звинуватили у порушенні політики клініки щодо соціальних мереж, а також закону США про "Перенесення медичного страхування й відповідальність" (HIPPA), який захищає особисті дані пацієнтів.

Однак Портер вважає, що її повідомлення в соціальних мережах не були порушенням. Як йдеться в Bloomberg, на території США лікарні запроваджують обмеження працівникам щодо комунікації з пресою, а також контролюють повідомлення у соціальних мережах. Так, усі публікації про умови їхньої праці мають бути видалені.

До прикладу, у клініці, де працювала Портер, розмістили оголошення: "Нагадуємо колегам, що вони не можуть розраховувати на приватність, коли розміщують інформацію на сайтах соціальних мереж. Компанія зберігає за собою право використовувати соціальні мережі для відстеження коментарів чи обговорень про компанію, її колег, пацієнтів й індустрію, розміщені в інтернеті".

Професор біоетики Нью-Йоркської школи медицини Артур Каплан заявив, що не зрозуміло, чи керівник справді має право накладати цензуру на повідомлення підлеглих в соціальних мережах.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Техно Facebook Інтернет Новини США Здорове життя
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:15 Кіборг: Найбільша загроза для України – депутати і АТОшники
Новини України 26891
сьогодні , 11:52 У МОЗ спрогнозували, коли Україна повернеться до нормального життя
Лікування 15104
сьогодні , 13:39 COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
Здорове життя 51459
сьогодні , 16:45 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
Традиції 115222
сьогодні , 16:43 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 392906
сьогодні , 06:41 В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
Новини України 20561
сьогодні , 11:01 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 27 людей
Лікування 19686
сьогодні , 10:06 Благовіщення 2020: що не можна робити в це релігійне свято
Традиції 52870
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
сьогодні 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук