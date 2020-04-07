У США лікарів можуть звільнити з роботи за незадоволені пости у фейсбуці у часи спалаху COVID-19

Медичні працівники у США можуть втратити свою роботу, якщо будуть скаржитися у соціальних мережах на небезпечні умови, в яких їм доводиться працювати під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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В матеріалі йдеться про історію 38-річної медсестри Джонни Портер, яка зробила селфі у хірургічній масці у West Hills Hospital and Medical Center поблизу Лос-Анджелеса. Жінка опублікувала знімок у фейсбук і в підписі додала, що забезпечення видають строго обмеженими частинами із замкненої кімнати, і попросила друзів пожертвувати засоби захисту.

Також медсестра написала у приватну чат-групу зі своїми колегами про те, що її пацієнти є виключно інфіковані коронавірусом і вона навіть зазначила список палат, в яких лежать хворі.

Через два дні жінку звільнили з лікарні без збереження зарплати. За словами медсестри, її звинуватили у порушенні політики клініки щодо соціальних мереж, а також закону США про "Перенесення медичного страхування й відповідальність" (HIPPA), який захищає особисті дані пацієнтів.

Однак Портер вважає, що її повідомлення в соціальних мережах не були порушенням. Як йдеться в Bloomberg, на території США лікарні запроваджують обмеження працівникам щодо комунікації з пресою, а також контролюють повідомлення у соціальних мережах. Так, усі публікації про умови їхньої праці мають бути видалені.

До прикладу, у клініці, де працювала Портер, розмістили оголошення: "Нагадуємо колегам, що вони не можуть розраховувати на приватність, коли розміщують інформацію на сайтах соціальних мереж. Компанія зберігає за собою право використовувати соціальні мережі для відстеження коментарів чи обговорень про компанію, її колег, пацієнтів й індустрію, розміщені в інтернеті".

Професор біоетики Нью-Йоркської школи медицини Артур Каплан заявив, що не зрозуміло, чи керівник справді має право накладати цензуру на повідомлення підлеглих в соціальних мережах.



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