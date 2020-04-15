У США жінка народила, перебуваючи в комі через COVID-19: деталі

В американському Вашингтоні жінка, яка перебувала у медикаментозній комі після зараження коронавірусом COVID-19, народила дитину.

Анджела Прімаченко звернулася до лікарів на 33 тижні вагітності. Вона скаржилася на симптоми, які вважала наслідком алергії. Тести підтвердили, що жінка інфікована коронавірусом COVID-19.повідомляє Insider.

Читайте також У Київській області породілля з коронавірусом народила здорову дитину

Через деякий час її стан різко погіршився, її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Лікарям довелося ввести 27-річну жінку у медикаментозну кому – в межах лікування, а також, аби захистити дитину.

6 квітня жінка отямилася і зрозуміла, що вже народила. Прімаченко виписали з лікарні, але вона досі не змогла потримати свою доньку на руках – дитина поки перебуває у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

Натомість лікарі показали її рідним через відеочат.

Медики повідомили, що у немовляти – негативний тест на коронавірус. Зазначимо, що у чоловіка Прімаченко та 11-місячної доньки також не виявили інфекції.

На своїй інстаграм-сторінці новоспечена мама опублікувала зворушливе відео. На ньому видно, як жінку вивозять з відділення інтенсивної терапії, а усі присутні зустрічають її оплесками.

Жінку зустрічають оплесками у лікарні: дивіться відео

До слова, лікарі прослідкували за станом вагітних жінок з коронавірусом у китайському місті Ухань. Вони запевняють, що згідно з останніми даними, збудник інфекції не передається від матері до дитини.

Детальніше про перебіг COVID-19 під час вагітності та його вплив на дітей – читайте тут.