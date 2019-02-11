У Великобританії вимагають визнати алкоголь наркотиком і продавати за рецептом

Кембриджські вчені заявляють, що алкоголь необхідно визнати наркотиком на державному рівні і обмежити доступ до нього.

Дослідники пишуть, що шкода від алкоголю більше, ніж від героїну, гашишу і тютюну разом узятих. Легкий доступ до спиртного створює в країні додаткові соціальні проблеми, пише медичний журнал The BMJ.

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"Найуспішнішими є ті країни, де ціни на алкоголь завищені, а доступність знижена", – заявляють вчені.



Від алкоголю щороку гине близько 3 мільйонів дюжей

Науковці назвали алкоголь головною причиною смерті дорослих людей в світі. Щорічно через нього помирає близько 2,8 мільйони людей. Спиртне може вбивати повільно – через хвороби, викликані його вживанням, а може швидко – через травми, зароблені в п'яному стані або отруєння.

Зараз проблеми, пов'язані з вживанням алкоголю, практично не обговорюються політиками, пишуть вчені. Вони пропонують власне рішення – забути про інтереси виробників, офіційно визнати алкоголь наркотиком і видавати його тільки в якості лікарського засобу при необхідності.

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