У Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна жінка

У Вінниці від коронавірусу одужала найстарша пацієнтка. Їй 73 роки й вона має важку патологію.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов на брифінгу.

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Він зазначив, що загалом у Вінниці одужало вже 6 людей.

Дуже хороша новина – у нас одужала найстарша пацієнтка, 73 роки. В неї до цього була досить важка патологія – гострий інфаркт і двобічна пневмонія, плюс ще й коронавірус.

– сказав Моргунов.

За його словами, вона вже вилікувалась, і вчорашній день вже провела удома.

Всього у Вінницькій області всього зафіксували 119 випадків коронавірусу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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