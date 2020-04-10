У Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна жінка
У Вінниці від коронавірусу одужала найстарша пацієнтка. Їй 73 роки й вона має важку патологію.
Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов на брифінгу.
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Він зазначив, що загалом у Вінниці одужало вже 6 людей.
Дуже хороша новина – у нас одужала найстарша пацієнтка, 73 роки. В неї до цього була досить важка патологія – гострий інфаркт і двобічна пневмонія, плюс ще й коронавірус.
– сказав Моргунов.
За його словами, вона вже вилікувалась, і вчорашній день вже провела удома.
Всього у Вінницькій області всього зафіксували 119 випадків коронавірусу.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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