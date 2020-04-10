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У Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна жінка

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У Вінниці одужала 73-річна жінка / 5.ua

У Вінниці від коронавірусу одужала найстарша пацієнтка. Їй 73 роки й вона має важку патологію.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов на брифінгу.

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Він зазначив, що загалом у Вінниці одужало вже 6 людей. 

Дуже хороша новина – у нас одужала найстарша пацієнтка, 73 роки. В неї до цього була досить важка патологія – гострий інфаркт і двобічна пневмонія, плюс ще й коронавірус. 
– сказав Моргунов.

За його словами, вона вже вилікувалась, і вчорашній день вже провела удома.

Всього у Вінницькій області всього зафіксували 119 випадків коронавірусу. 


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Вінниця Новини Здоров'я Лікування
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