У ВООЗ закликають заборонити ринки диких тварин для запобігання майбутнім пандеміям

Понад 200 благодійних організацій звернулися із закликом до ВООЗ, заявивши, що заборона ринків диких тварин припинить майбутні пандемії. З цим погодилася і голова Організації Об’єднаних Націй з питань біорізноманіття Елізабет Марума Мрема.

Про це пише видання Daily Mail. Як раніше повідомляли дослідники, коронавірус COVID-19 має тваринне походження, найімовірніше – від кажанів і походить з китайського ринку в Ухані, де продавали живих і мертвих тварин для їжі.

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Як раніше писали у виданні, китайські ринки диких тварин всупереч пандемії знову почали працювати. Один з місцевих кореспондентів китайських ЗМІ сказав, що китайці вважають, ніби спалах закінчився і немає про що турбуватися.

Нагадаємо, що кажани стали джерелом і двох попередніх смертоносних коронавірусів – важкого гострого респіраторного синдрому SARS і близькосхідного респіраторного синдрому MERS. Також пандемія Еболи була пов'язана з вірусом, який поширився від тварин до людей.

Тому у ВООЗ підняли тривогу щодо ризиків, пов'язаних зі здоров’ям людини, якщо торгівля дикими тваринами не буде заборонена.

Голова ООН з біорізноманітта Маруна Мрема вважає, що краще було б заборонити такі ринки, однак треба пам’ятати про те, що існують деякі спільноти, виживання яких залежить від цих тварин. Відтак необхідно знайти альтернативи для цих громад.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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