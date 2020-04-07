У ВООЗ заявили, що послаблювати карантин рано
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни, де прийняті обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу, не послаблювати їх передчасно.
Про це повідомив офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер під час брифінгу в режимі онлайн, пише Bussiness Recorder.
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Одна з найважливіших умов – не послабляти заходи надто рано, щоб не повернутися на старі позиції. Це схоже на те, як бути хворим, якщо ви встаєте з ліжка занадто рано і занадто рано починаєте працювати, ви ризикуєте повернутися назад з ускладненнями,
– зазначив Крістіан Ліндмайер.
Разом з тим, Всесвітня організація охорони здоров'я не зазначила загальних рекомендацій для країн і регіонів щодо пом'якшення заходів та уповільнення поширення пандемії коронавірусу.
Станом на 7 квітня COVID-19 виявили у 184 країнах. Загальна кількість інфікованих – 1 мільйон 360 тисяч людей. Померли від ускладнень спричинених коронавірусом понад 75 тисяч хворих по всьому світу.
Карантин в Україні: коротко
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня.
- З 6 квітня уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше 60 років;
- Закриті непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.
- Заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора; не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
- Дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
- Обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
- Заборонили відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
- Не можна самовільно залишати місця обсервації;
- Виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.
Нові обмеження через карантин / Інфографіка 24 каналу
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