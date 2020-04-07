У ВООЗ заявили, що послаблювати карантин рано

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни, де прийняті обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу, не послаблювати їх передчасно.

Про це повідомив офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер під час брифінгу в режимі онлайн, пише Bussiness Recorder.

Читайте також: Все про коронавірус: 12 корисних статей

Одна з найважливіших умов – не послабляти заходи надто рано, щоб не повернутися на старі позиції. Це схоже на те, як бути хворим, якщо ви встаєте з ліжка занадто рано і занадто рано починаєте працювати, ви ризикуєте повернутися назад з ускладненнями,

– зазначив Крістіан Ліндмайер.

Разом з тим, Всесвітня організація охорони здоров'я не зазначила загальних рекомендацій для країн і регіонів щодо пом'якшення заходів та уповільнення поширення пандемії коронавірусу.

Станом на 7 квітня COVID-19 виявили у 184 країнах. Загальна кількість інфікованих – 1 мільйон 360 тисяч людей. Померли від ускладнень спричинених коронавірусом понад 75 тисяч хворих по всьому світу.

Карантин в Україні: коротко

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше 60 років ;

; Закриті непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.

Заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора ; не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей ;

перебування у громадських місцях ; не можна ходити крім випадків службової необхідності та ; Дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;

заборонено перебувати Обмежено прогулянки у парках, скверах , лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою ;

, лісових зонах, ; Заборонили відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;

чи допомоги; Не можна самовільно залишати місця обсервації;

Виходити на вулицю потрібно лише з документами , що засвідчують особу.



Нові обмеження через карантин / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.