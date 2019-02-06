У яких випадках швидка допомога не приїде на виклик
В Україні внаслідок медичної реформи швидка допомога поділятиметься на екстрену і невідкладну. Температура і високий тиск не ж приводом для приїзду "швидкої".
Глава Всеукраїнського союзу парамедиків Ярослав Вус зазначив, що в країні діє постанова "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події", пише MedOboz. У ній прописано екстрені та неекстрені звернення.
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У яких випадках "швидка" не приїде
До категорії неекстрених належать звернення щодо пацієнта, стан якого не є невідкладним та:
1) супроводжується:
- раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежитю, болем у горлі;
- головним болем, запамороченням, слабкістю;
- болем у попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз тощо);
- підвищенням артеріального тиску;
- больовим синдромом у онкологічних хворих;
- алкогольним, наркотичним, токсичним абстинентним синдромом;
2) зумовлений загостренням хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного або дільничного лікаря з приводу:
– гіпертонічної хвороби;
– виразки шлунка та дванадцятипалої кишки;
– хронічного запалення печінки, жовчного міхура, кишківника, хвороби нирок, суглобів тощо.
Високий тиск – не є приводом до приїзду "швидкої"
В Україні екіпажі швидкої допомоги повинні приїжджати до пацієнтів лише у тому випадку, якщо людина може за лічені хвилини стати інвалідом або померти.
Попри це, людина, яка звернулася по медичну допомогу, не залишиться зовсім без допомоги, коли її стану щось загрожує. До прикладу, якщо у дитини висока температура та висипання, тоді варто повідомити про це диспетчеру, оскільки це екстрений випадок. Ймовірно, це може бути ознаками менінгококцемії.
Якщо у дитини висока температура та висипання – повідомте про це диспетчеру
В Україні для українських екіпажів швидкої законодавчо встановлена норма прибуття на місце – 10 хвилин у місті, 20 хвилин за містом.
У яких випадках медики приїдуть на виклик
Лікарі можуть приїхати на виклик, якщо у людини спостерігається:
• знепритомнення;
• судоми;
• раптовий розлад дихання;
• раптовий біль у ділянці серця;
• блювота кров’ю;
• гострий біль у черевній порожнині;
• зовнішня кровотеча;
• ознаки гострих інфекційних захворювань;
• гострі психічні розлади, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб.
Більше про те, у яких випадках може приїхати швидка допомога за викликом, читайте тут.
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