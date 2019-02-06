У яких випадках швидка допомога не приїде на виклик

В Україні внаслідок медичної реформи швидка допомога поділятиметься на екстрену і невідкладну. Температура і високий тиск не ж приводом для приїзду "швидкої".

Глава Всеукраїнського союзу парамедиків Ярослав Вус зазначив, що в країні діє постанова "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події", пише MedOboz. У ній прописано екстрені та неекстрені звернення.

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У яких випадках "швидка" не приїде

До категорії неекстрених належать звернення щодо пацієнта, стан якого не є невідкладним та:

1) супроводжується:

раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежитю, болем у горлі;

головним болем, запамороченням, слабкістю;

болем у попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз тощо);

підвищенням артеріального тиску;

больовим синдромом у онкологічних хворих;

алкогольним, наркотичним, токсичним абстинентним синдромом;

2) зумовлений загостренням хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного або дільничного лікаря з приводу:

– гіпертонічної хвороби;

– виразки шлунка та дванадцятипалої кишки;

– хронічного запалення печінки, жовчного міхура, кишківника, хвороби нирок, суглобів тощо.



Високий тиск – не є приводом до приїзду "швидкої"

В Україні екіпажі швидкої допомоги повинні приїжджати до пацієнтів лише у тому випадку, якщо людина може за лічені хвилини стати інвалідом або померти.

Ярослав Вус “Швидка повинна відповідати за екстрені випадки – коли людина без надання допомоги залишиться інвалідом або втратить життя за лічені хвилини. ДТП із потерпілими, інфаркти, інсульти тощо – це робота швидкої допомоги. А те, чим вона займається зараз і займалася останні 20 років – температури, пневмонії, високий тиск, "просто поговорити" тощо – цього швидка робити не буде”.

Попри це, людина, яка звернулася по медичну допомогу, не залишиться зовсім без допомоги, коли її стану щось загрожує. До прикладу, якщо у дитини висока температура та висипання, тоді варто повідомити про це диспетчеру, оскільки це екстрений випадок. Ймовірно, це може бути ознаками менінгококцемії.



Якщо у дитини висока температура та висипання – повідомте про це диспетчеру

Ярослав Вус “А якщо просто висока температура – батьки дитини телефонують, їм відмовляють у виклику, радять, що далі робити, як збивати. Крім бригад 103 диспетчер може вас перемкнути на консультацію з лікарем, наприклад, педіатром, або може сам вас проконсультувати, що вам робити, щоб дочекатися ранку і сходити в поліклініку за місцем проживання. На екстрені випадки – біль за грудиною, інсульт, порушення мови – швидка допомога приїжджатиме”

В Україні для українських екіпажів швидкої законодавчо встановлена норма прибуття на місце – 10 хвилин у місті, 20 хвилин за містом.

У яких випадках медики приїдуть на виклик

Лікарі можуть приїхати на виклик, якщо у людини спостерігається:

• знепритомнення;

• судоми;

• раптовий розлад дихання;

• раптовий біль у ділянці серця;

• блювота кров’ю;

• гострий біль у черевній порожнині;

• зовнішня кровотеча;

• ознаки гострих інфекційних захворювань;

• гострі психічні розлади, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб.

Більше про те, у яких випадках може приїхати швидка допомога за викликом, читайте тут.

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