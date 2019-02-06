У яких випадках швидка допомога не приїде на виклик

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Швидка допомога: у яких випадках медики не приїдуть на виклик
Швидка допомога: у яких випадках медики не приїдуть на виклик / Фото з вільних джерел

В Україні внаслідок медичної реформи швидка допомога поділятиметься на екстрену і невідкладну. Температура і високий тиск не ж приводом для приїзду "швидкої".

Глава Всеукраїнського союзу парамедиків Ярослав Вус зазначив, що в країні діє постанова "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події", пише MedOboz. У ній прописано екстрені та неекстрені звернення.

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У яких випадках "швидка" не приїде

До категорії неекстрених належать звернення щодо пацієнта, стан якого не є невідкладним та:

1) супроводжується:

  • раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежитю, болем у горлі;
  • головним болем, запамороченням, слабкістю;
  • болем у попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз тощо);
  • підвищенням артеріального тиску;
  • больовим синдромом у онкологічних хворих;
  • алкогольним, наркотичним, токсичним абстинентним синдромом;

2) зумовлений загостренням хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного або дільничного лікаря з приводу:

– гіпертонічної хвороби;
– виразки шлунка та дванадцятипалої кишки;
– хронічного запалення печінки, жовчного міхура, кишківника, хвороби нирок, суглобів тощо.

Високий тиск – не є приводом до приїзду
Високий тиск – не є приводом до приїзду "швидкої"

В Україні екіпажі швидкої допомоги повинні приїжджати до пацієнтів лише у тому випадку, якщо людина може за лічені хвилини стати інвалідом або померти.

 
Ярослав Вус
“Швидка повинна відповідати за екстрені випадки – коли людина без надання допомоги залишиться інвалідом або втратить життя за лічені хвилини. ДТП із потерпілими, інфаркти, інсульти тощо – це робота швидкої допомоги. А те, чим вона займається зараз і займалася останні 20 років – температури, пневмонії, високий тиск, "просто поговорити" тощо – цього швидка робити не буде”.

Попри це, людина, яка звернулася по медичну допомогу, не залишиться зовсім без допомоги, коли її стану щось загрожує. До прикладу, якщо у дитини висока температура та висипання, тоді варто повідомити про це диспетчеру, оскільки це екстрений випадок. Ймовірно, це може бути ознаками менінгококцемії.

Якщо у дитини висока температура та висипання – повідомте про це диспетчеру
Якщо у дитини висока температура та висипання – повідомте про це диспетчеру

 
Ярослав Вус
“А якщо просто висока температура – батьки дитини телефонують, їм відмовляють у виклику, радять, що далі робити, як збивати. Крім бригад 103 диспетчер може вас перемкнути на консультацію з лікарем, наприклад, педіатром, або може сам вас проконсультувати, що вам робити, щоб дочекатися ранку і сходити в поліклініку за місцем проживання. На екстрені випадки – біль за грудиною, інсульт, порушення мови – швидка допомога приїжджатиме”

В Україні для українських екіпажів швидкої законодавчо встановлена норма прибуття на місце – 10 хвилин у місті, 20 хвилин за містом.

У яких випадках медики приїдуть на виклик

Лікарі можуть приїхати на виклик, якщо у людини спостерігається:

• знепритомнення;
• судоми;
• раптовий розлад дихання;
• раптовий біль у ділянці серця;
• блювота кров’ю;
• гострий біль у черевній порожнині;
• зовнішня кровотеча;
• ознаки гострих інфекційних захворювань;
• гострі психічні розлади, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб.

Більше про те, у яких випадках може приїхати швидка допомога за викликом, читайте тут.

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Теги: Здоров'я Медицина Медична реформа
Джерело: 24 Канал
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