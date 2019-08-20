У яких жінок двічі підвищується ризик появи раку

Вчені з Гетеборзького університету виявили, що жінки з важким апное сну можуть бути більш схильні до ризику розвитку раку.

Дослідження включає дані близько 20 тисяч людей з обструктивним апное уві сні, йдеться у European Respiratory Journal.

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Приблизно у 2% з них згодом був поставлений діагноз "рак".

Похилий вік підвищує ризик розвитку раку, але коригування за віком, статтю, індексу маси тіла (ІМТ), курінням і споживанням алкоголю, показала також можливий зв'язок між переривчастою гіпоксією (кисневим голодуванням) вночі і злоякісним новоутворенням.

Залежність в основному спостерігалася у жінок, рідше – у чоловіків.

Ймовірною причиною є комбінований ефект жіночих статевих гормонів і активізація стресу, яка спричинена нічною гіпоксією при апное сну. Це може спровокувати розвиток раку або ослаблення імунітету.

Ризик захворювання на рак підвищується у два-три рази у жінок з важким апное уві сні.

Апное – що це? Це випадкова зупинка дихання. Хропіння супроводжується періодичними затримками дихання. Тобто людина хропить, а потім ніби захлинається повітрям, далі настає пауза – затримка дихання, і вона знову починає дихати. І така пауза дуже небезпечна.

Увага фахівців була зосереджена здебільшого на зв'язку з однією формою раку – злоякісною меланомою (новоутворенням).

У жінок з важким апное уві сні у 2-3 рази підвищується ризик появи раку

Не виключено, що причиною розвитку раку є комбінований ефект жіночих статевих гормонів і активація стресу, що має відношення до апное уві сні, що й провокує ослаблення імунної системи організму.

Попри це, вчені не можуть назвати точні причини зв’язку апное уві сні та появою раку.

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