У якому віці народжують своїх первістків жительки Євросоюзу та України

У країнах Євросоюзу в середньому жінки народжують першу дитину у віці 29,1 років. Найраніше в ЄС своїх первістків народжують жительки Болгарії (26,1 року) і Румунії (26,5 року).

У Латвії жінки народжують першу дитину в середньому у віці 26,9 років. Це найнижчий показник у країнах Балтії і третій в ЄС, свідчать дані Eurostat.

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Далі за слідують Словаччина (27,1 року), Польща (27,3 року), Литва (27,5 року) та Естонія (27,7 року).

Найвищий у Євросоюзі середній вік народження першої дитини зафіксований в Італії (31,1 року). В Іспанії він становить 30,9 року, в Люксембурзі – 30,8 року, Греції – 30,4 року, Ірландії – 30,3 року, Нідерландах – 29,9 року, на Кіпрі – 29,7 року.

Щодо України, то тут жінки народжують первістка в середньому у віці 25 років. Проте дедалі частіше перша дитина з’являється у пар у віці 27-30 років.

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