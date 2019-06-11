У якому віці організм перестає боротися зі старінням

Американські дослідники виявили, що основні генетичні програми, які сприяють довголіттю, працюють не довше середнього віку.

Дослідники з Університету Маямі проаналізували активність генів в зразках тканин людей різного віку, пише EurekAlert!.

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Ключову роль в різкому появі численних вікових захворювань після 60 років грає білковий комплекс mTOR – мішень рапаміціна у ссавців, а також продукція активних форм кисню в мітохондріях.

Результати аналізу показали, що антивікові системи людини перестають працювати до 50-60 років.

Це пов'язано з людським геномом, який еволюціонував, забезпечуючи довге життя. Але еволюція не передбачила, що термін життя перевищить 50-60 років.

Білок мішень рапаміціна у ссавців регулює багато важливих клітинних процесів, в тому числі зростання і ділення. Порушення його функції спостерігається при діабеті, ожирінні, депресії і певних видах раку.

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