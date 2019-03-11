У якому віці заняття спортом продовжують життя

Вчені з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки виявили, що заняття спортом знижують ризик передчасної смерті у людей середнього віку.

Дослідники опитали 300 тисяч американців віком від 50 до 71 років, пише Jama Network Open.

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В анкеті вони вказували, як часто займаються спортом або ж фізичною працею. У 2011 вчені проаналізували скільки учасників померло і через які причини.

Вчені враховували такі фактори як вік, стать, ставлення до куріння, харчування. З'ясувалося, що ризик передчасної смерті був нижче серед учасників, які були фізично активні після 40 років.

Учасники віком від 40 до 61 років, які займаються спортом до 7 родин на тиждень, мали на 35% у порівнянні з їхніми ровесниками, які не займалися спортом.

Цей результат був приблизно такий самий, як і у людей, які з підліткового віку займалися спортом.

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